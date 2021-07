Maipú no se acomoda a la categoría y sufrió su tercera caída al hilo

El Deportivo Maipú no se acomoda a la categoría - los resultados así lo indican- pero además por lesiones y desvinculaciones ha quedado un equipo corto, no hay competitivdad en el plantel, juegan siempre los mismos y para los relevos están apostando a los juveniles, en cierta manera es positivo apostar al semillero, pero la contra es no tener fogueo para una división superior como lo es la Primera Nacional (ex Nacional B)

Belgrano de Córdoba tiene una rica historia en el fútbol argentino pero no atraviesa su mejor momento, sabedor de esto, el botellero salió a atacarlo de entrada, tuvo sus frutos esa iniciativa porque llegó al gol a través de Tonetto, lamentablemente se fueron al descanso igualados porque en las postrimerías del primer tiempo el Pirata igualó.

Estaba parejo el segundo tiempo pero Belgrano aprovechó una clara para ponerse en ventaja y a partir de ahí cambió el desarrollo del juego. Mucho nervio en Maipú y con más experiencia Belgrano manejó los hilos.

Al término del partido se especulaba con la renuncia de Luciano Theiler como DT, pero eso no sucedió, al menos habrá que esperar unos dias, tal vez unas horas para saber si en la próxima fecha, el lunes 12 a las15 cuando juegue Maipú de visitante enfrentando a Deportivo Riestra estará Theiler en el banco de Maipú.

En esta zona Maipú está penúltimo junto a Témperley con 13 puntos, solo superando en la tabla a Nueva Chicago que cierra con 7.

En las primeras posiciones están Tigre con 28, Gimnasia de Mendoza 27 (juega este lunes en Rio Cuarto con Estudiantes), Atlanta 25 y San Martín de Tucumán y Almirante Brown con 23.

Síntesis:

Deportivo Maipú: 1

Mauro Rodríguez; Lucas López, Leandro Corulo, Fernando Moreyra; Ezequiel Bonacorso, Ignacio Antonio, Diego Tonetto, Edgardo Díaz; Álvaro Véliez, Facundo Castelli y Luciano Ortega. DT: Luciano Theiler./ Cambios: Franco Moreno x Ortega, Mauro Cachi x Bonacorso, Laureano Cabral x Diaz, Alfredo Pussetto x Tonetto.

Belgrano de Córdoba:

Nahuel Losada; Juan Barinaga, Wilfredo Olivera, Axel Ochoa, Leonel Álvarez; Ulises Sánchez, Tomás Asprea, Emiliano Romero, Mariano Miño; Adrián Balboa y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré./Cambios: Bruno Zapelli x Vigetti, Juan Ruiz Gómez x Sanchez, Gerónimo Tomasetti x Asprea, Nahuel Tezilla x Miño, Adolfo Lima x Balboa.

Goles: PT 24: Tonetto (DM), 45: Barinaga (B)./ ST: 26: .

Árbitro: Pablo Giménez./ Estadio Omar Higinio Sperdutti

Fotos: Gentileza Prensa Deportivo Maipú