San Luis: productores rurales fueron beneficiados con equipos solares fotovoltaicos

El Ministerio de Producción de San Luis, continúa con la instalación de equipos solares fotovoltaicos en viviendas de pequeños productores de distintos puntos del territorio provincial, donde no llega el tendido eléctrico convencional. El objetivo de esta acción es mejorar la calidad de vida de estas familias y fomentar el arraigo rural.

Esta semana, técnicos de la cartera productiva instalaron pantallas solares para el funcionamiento de tres heladeras, en el marco del Plan “Mi Energía Rural”. En esta oportunidad fueron beneficiados el productor Santos Molina, de la zona rural de Jarilla (departamento Pueyrredón); y los productores Genaro Becerra y Domingo Lucero, ambos de la zona rural de Saladillo (departamento Pringles).

En primera instancia, el gobierno realizó un relevamiento de las viviendas en estas zonas tan agrestes para conocer de primera mano las necesidades de los residentes. En el caso de los productores de la zona rural de Saladillo, la actividad fue coordinada en conjunto con el municipio local, quienes también acompañaron el día de la instalación del equipamiento.

Al respecto, el jefe del Área Desarrollo Rural, Stefan Seibt, afirmó: “Continuamos con las instalaciones que venimos realizando desde el Ministerio de Producción. Instalamos una heladera solar al norte del paraje Jarilla y dos en Saladillo, en donde uno de los productores tiene diabetes, por lo que esto es muy beneficioso para él, ya que puede almacenar la insulina que es vital para su salud. La próxima semana seguiremos con las instalaciones en los departamentos Chacabuco y Junín, y posteriormente en otros puntos de la provincia”.

Por su parte, el intendente de Saladillo, David Becerra, comentó: “Agradecemos al Gobierno de la provincia, al Ministerio de Producción, por cumplir con lo prometido ya que habíamos hecho un relevamiento en conjunto y se instalaron las heladeras para la gente que más lo necesita. Como dijo el gobernador, de la periferia al centro; así estamos trabajando en todas las localidades y cumpliendo con la palabra empeñada. Estamos más que agradecidos con el equipo del Ministerio, quienes han trabajado con mucha predisposición y en conjunto con el municipio”.

En tanto, el productor Domingo Lucero -acompañado por su esposa María Luisa Pereyra-, expresó: “Esto es algo muy grande para mí porque yo soy diabético, y ahora voy a poder tener la insulina en la heladera. Antes tenía que pedirle a algún vecino que me guardara la medicación o tenía que traer botellas con hielo y ponerlas en una conservadora chiquita que tengo, por eso estamos muy agradecidos por esta ayuda”.

Finalmente, el productor Genaro Becerra, manifestó: “Esto es muy lindo y estoy muy agradecido por la ayuda. Yo vivo aquí desde que nací, toda mi vida en este lugar y en este momento no tenía heladera, así que estoy me viene más que bien. Me dedico a la producción de distintos animales y la destino para la venta. Estoy muy agradecido al Gobierno provincial y al municipio por esta gran ayuda”.