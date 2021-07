Huracán Las Heras no despega y no sale del pozo de la tabla

Cuando uno no quiere dos no pueden dice el axioma futbolistico y en este caso se cumplió. Independiente de Chivilcoy llegó a Mendoza a llevarse un punto, a no perder, resignando toda vocación ofensiva con un esquema conservador y el Globito no pudo desentrañar lo propuesto por los Rojos.

Lo cierto es que Huracán lleva 5 partidos sin victorias y está urgido en sumar puntos si es que pretende en convertirse como en la temporada anterior donde fue protagonista.

Sintesis:

Huracán Las Heras: 0

Daniel Moyano; Martín Correa, Arón Agüero, Adolfo Tallura; Cristian Medina; Daian García, Luis Daher, Emiliano García y José Méndez; Lucas Agüero y Javier Peñaloza. DT: Matías Minich./ Cambios: Marcos Barrera por Correa, Marcos Meriles por García y Juan Marital por Medina.

Independiente de Chivilcoy: 0

Mauro Leguiza; Facundo Tumbesi, Alan Aciar, Marcos Lamolla, Martín Gallo; Nahuel Cisneros, Ezequiel Bassi, Franco Caséres, Marcos Salvaggio; Juan Aguirre, Jonathan López. DT: Alberto Salvaggio./ Cambios: Ezequiel Santangelo por Tumbesi, Lucas Rancic por Bassi y Bernardo González por López, Francisco Aman por Cáceres.

Arbitro: Pablo Núnez (San Juan)./ Estadio General San Martín

Fotos: Prensa Huracán Las Heras.

Los otros cuyanos:

En San Luis Juventud Unida venció 2 a 0 a Cìrculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

Estudiantes empató 1 a 1 con Sol de Mayo en Viedma.

Desamparados en San Juan derrotó a Villa Mitre 1 a 0.

Peñarol igualò en uno con el puntero Deportivo Madryn.

Posiciones: Deportivo Madryn 26, Cipolletti y Olimpo 23, Desamparados 22, Juventud Unida 21, Independiente de Chivilcoy 20, Villa Mitre 17, Sol de Mayo y Peñarol, Sansinena 15, Ferro Carril Oeste de General Pico 14, Huracán Las Heras y Ciudad Bolívar 12, Círculo Deportivo 10, Camioneros 9, Estudiantes de San Luis 6.

La próxima fecha para los cuyanos:

Cipolletti - Huracán Las Heras/ Ciudad Bolívar - Desamparados/ Sportivo Peñarol - Olimpo/ Estudiantes de San Luis - Deportivo Madryn/ Ferro de General Pico - Juventud Unida