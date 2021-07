Para AMProS el aumento por decreto a los profesionales de la salud es una pobre propina

Habiendo analizado las cifras difundidas por el Gobierno de Mendoza en medios periodísticos referidas a los aumentos y bonos otorgados a distintos sectores de la Administración Pública, vemos que inducen a pensar en un aumento salarial, que está alejado de la realidad, porque esos aumentos, establecidos en tres etapas asimétricas y carentes de proporcionalidad, constituyen un razonamiento alejado de toda lógica aceptable.

Lleva a creer que dicho aumento se ha ido efectivizando proporcionalmente, con un criterio lógico mes tras mes. Por el contrario, estos aumentos porcentuales dados en estas tres etapas, de carácter No acumulativos y referenciados al valor de los salarios de diciembre de 2020, constituyen un verdadero engaño, ya que cualquier razonamiento sensato y lógico, indica que deben procesarse con carácter acumulativo al mes de referencia. Es por tal motivo que los Índices de Precios al consumidor (IPC) se publican mes a mes, referenciado al mes inmediato anterior, y cuando se referencian a cualquier mes anterior o pretérito, deben aplicarse con un carácter acumulativo que refleja fielmente lo sucedido entre el mes bajo análisis respecto del mes de referencia.

Cuando se aplican análisis de un mes determinado respecto de un mes no inmediatamente anterior, es fundamental utilizar el IPC acumulado del mes bajo análisis respecto al mes de referencia. NO HAY NINGUNA OTRA FORMA DE ACTUAR CON UN CRITERIO QUE SEA LÓGICO Y EQUITATIVO; EVADIR DICHO PROCEDIMIENTO, INEXORABLEMENTE CONDUCE A ERRORES Y FALACIAS. Y EN ESTO ESTÁ INCURRIENDO EL ANÁLISIS DEL GOBIERNO PROVINCIAL.

Por la manera en que procede el Gobierno de Mendoza, surgieron y surgirán tres meses del año 2021 en que se pudo o se podrá notar una mejora salarial, pero hay nueve meses del año 2021 en que no se ha notado, ni se notará mejoría salarial alguna, mientras tanto los bienes y servicios han tenido y van a tener una escalada de precios que no es concordante con las tres etapas de incremento. (PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO).

Por otra parte, los bonos, concluido el año, desaparecerán de los percibido, y no serán contemplados como base para cualquier negociación futura, donde probablemente con el mismo criterio aplicado en 2021, se podría pretender otorgar una nueva serie de este tipo de bonos (cosa muy conveniente para el Gobierno, como se puede demostrar, porque en primer lugar son No Remunerativos y No Bonificables, tienen cero costo en algunos Aportes y Contribuciones del Gobierno, y lo que es más importante, volverían a repetirse como nuevos “aumentos” para el año próximo: ES UNA FICCIÓN,“lo que este año te doy, a fin de año te lo quito”. Nadie duda que estas pseudo remuneraciones tan solo sirven como un método de engaño que se disfraza de aumento salarial, mientras que solo constituyen una simple propina: Los Profesionales de la Salud necesitamos vivir de SALARIOS DIGNOS Y REALES, y no de propinas, como a partir de este año pretende el Gobierno de Mendoza.

Pedimos a nuestros Afiliados que hagan el siguiente razonamiento, para que sea más inteligible la situación: Imaginen que todo el aumento salarial se diera en el último mes del año, cualquiera fuera el porcentaje, del orden de los que manifiesta el Gobierno; de qué serviría cobrarlo en el último mes, si dicho aumento no tendría la más mínima incidencia en los once meses previos: Tan solo se convertiría en un regalito de fin de año.

Sería muy interesante que el Estado Provincial nos dijera, por qué no utiliza el mismo criterio que pretende imponer a los salarios de los Profesionales, para establecer los montos y ocasión de los incrementos a Impuestos, Servicios, Aportes para OSEP, etc., y especialmente si los mismos son acordes con los montos fijados para los incrementos salariales, tanto en sus porcentuales, como en sus fechas de aplicación. Probablemente argumenten que no les es posible porque los costos de los insumos crecen continuamente, mes a mes y hasta día a día, y no les permitiría obtener los recursos que pretenden obtener de forma inmediata. Esto es exactamente lo que le hacemos saber al Gobierno Provincial: Los precios de bienes y servicios se nos incrementan mes tras mes y día tras día, y si nuestros salarios no crecen de la misma manera, sufriremos un deterioro de nuestro poder adquisitivo.

Como se ve, luego de haber escuchado los comentarios periodísticos que dan cuenta de los argumentos del Gobierno Provincial divulgando que el aumento salarial para el Año 2021 superaría el 40%, daremos en contraste, las cifras calculadas por nuestro gremio, en donde se ve el enorme contraste y la enorme diferencia entre nuestros cálculos y los valores pregonados por el Gobierno Provincial.

A manera ilustrativa, luego de haber analizado los salarios de 2021, basados en los valores pretendidos por el Gobierno Provincial, y para que sirvan de manera comparativa con los valores que difunde el gobierno, se ha efectuado un análisis minucioso y riguroso, mes a mes, incluyendo los tres aumentos porcentuales (No Acumulativos), y las sumas No Remunerativas y No Bonificables (Bonos), sin agregar siquiera una corrección de la devaluación salarial producida, nos da valores que oscilan entre:

Para una clase inicial (Clase 1): Corresponde a un incremento salarial anual del 22,9%.

Para una clase 4, con alrededor de 10 años de Servicios: Corresponde a un incremento salarial anual del 20,4%.

Para una clase 8, con 38 años de servicios: Corresponde a un incremento salarial anual del 18%.

Para una clase 41, con 31 años de servicios: Corresponde a un incremento salarial anual del 15,9%.

Los promedios, por lógica están en valores porcentuales intermedios entre los precitados.

Debemos sumar a todo lo anterior que durante todo el transcurso del Año 2020 no se otorgó ni el más mínimo incremento salarial, habiendo existido una pérdida de poder adquisitivo para el Año 2020 del 36% (DEIE). Por lo cual, si referenciáramos el aumento que pretende imponer el Gobierno Provincial, considerando la situación del Año 2020, los valores ofertados por el Gobierno Provincial terminan siendo bochornosos, fundamentalmente porque el Gobierno Provincial lo que menos ha demostrado es su espíritu de austeridad en el Gasto Público, efectuando erogaciones fuera de todo contexto de la situación financiera y económica a la que permanentemente alude (Remodelación Estadio, Obra Pública, Embellecimiento de Caminos, etc.).

Por último es propicio exponer que el pago a través de Bonos o similares, de carácter No Remunerativo y No Bonificable, constituye un pago en “Negro”. El Gobierno Provincial debe velar para que estas modalidades de pago dejen de aplicarse, máxime teniendo en cuenta que éste es el ente encargado evitar y sancionar, en su caso, a quienes practiquen esta modalidad de pago.