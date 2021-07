Claudia Najul: “la carta revela que el Gobierno comprometió la salud pública por intereses geopolíticos”

La diputada nacional de Mendoza Claudia Najul manifestó que desde el Congreso están preparando una respuesta contundente, y exigirán “que se deje de jugar con la salud de la gente” y terminen con las negociaciones oscuras. Se citó a Nicolini y Vizzotti para que den explicaciones.

Para la diputada nacional y exministra de Salud de Mendoza, Claudia Najul, “la carta de Nicolini al Fondo Ruso de Inversión Directa revela cómo el Gobierno comprometió la salud pública para priorizar intereses geopolíticos. Es una vergüenza por donde se la mire, es una sumisión disfrazada de amenaza. Inadmisible e injustificable”, remarcó.

Asimismo, la diputada remarcó la calificación hecha por el presidente de su bloque, Alfredo Cornejo, quien refirió que “la carta de Nicolini es una atrocidad política. El ruego disfrazado de amenaza en pos del ‘proyecto’ evidencia lo que decíamos desde el minuto cero. Queremos todas las vacunas, pero sin ideología”.

Najul evaluó que “el afán de ideologizar cada movimiento en política exterior es una constante del kirchnerismo desde sus orígenes. Y ahora la carta de Nicolini confirma en primera persona lo que venimos denunciando hace meses: se encapricharon con la Sputnik V -cuyos problemas de producción son conocidos en todo el mundo- en lugar de abrir el abanico y negociar con todos los laboratorios. Regalar tiempo en una pandemia implica perder vidas”.

“Hay una disociación clarísima entre lo que los funcionarios le dicen a la gente y lo que realmente sucede. Delante de los micrófonos minimizan las demoras y pretenden disfrazar errores propios como dificultades globales. Ahora confirmamos que no tienen idea de lo que hacen, que a Rusia le dicen que estamos en una situación crítica que puertas adentro no reconocen, que tienen que rogar para que lleguen vacunas a cuentagotas para decenas de miles de personas de riesgo que se inocularon con la primera dosis hace cuatro o cinco meses”, enfatizó la legisladora nacional.

Najul informó además que ya solicitaron la presencia de la asesora presidencial Cecilia Nicolini y de la ministra Carla Vizzotti en el Congreso, para que detallen el estado de situación del contrato con el Fondo de Inversión Directa Ruso y la empresa Human Vaccine, proveedora de la vacuna Sputnik V: “Como representante de Juntos por el Cambio en Salud también le pido al presidente de la comisión Pablo Yedlin que explique por qué no informó a los miembros lo que sucedía. Juegan a las escondidas como si estuvieran en la primaria y están manejando el Estado en una pandemia. No hay otra manera de cerrar los interrogantes que, dando la cara ante los legisladores, no vamos a aceptar explicaciones a medias.

Después del escándalo del Fondo COVAX “acordamos con Sergio Massa la presencia de todos los laboratorios en el Congreso. Al día de hoy no vino Astrazeneca ni tenemos noticias del Instituto Gamaleya, a quien le enviamos las preguntas vía Cancillería, como nos pidió el Gobierno. Hacemos todo lo posible para cooperar, mostramos la mejor voluntad, pero embarran la cancha con una frecuencia inaudita: ocultan, mienten y distraen”, sostuvo la diputada.

“Reafirmo lo que vengo diciendo hace tiempo ya: semejante nivel de improvisación y caradurez en la gestión termina por debilitar las capacidades estatales y la confianza de la gente en el sistema. En ningún momento de la pandemia pudieron mitigar con eficiencia las consecuencias del avance del virus. Siempre corrieron de atrás: en la prevención, en la adquisición de vacunas, en la educación, en la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores, en el auxilio a las provincias, en la ayuda social a los que menos tienen”, fue contundente Najul.

Por último, la legisladora remarcó que “la variante Delta está golpeando la puerta hace rato y la única respuesta oficial es restringir vuelos y complicarle la vida a la gente”. Y cerró: “A la contagiosidad de esta cepa solamente se la puede combatir con esquemas de vacunación completos, especialmente de las personas de riesgo. Hoy no llegamos al 13% de la población con dos dosis y 100 mil niños, niñas y adolescentes menores con enfermedades prevalentes y discapacidades esperan una vacuna que les devuelva algo de normalidad a sus vidas”.