Electrizante empate de Huracán Las Heras en Bahía Blanca ante Villa Mitre

Partidazo el disputado en El Fortín. Huracán Las Heras comenzó ganando con goles de Bruno Nasta, a los 10 minutos, y Javier Peñaloza, a los 14. A los 12, Facundo Tavoliere el arquero de Villa Mitre le contuvo un penal a Méndez, que no pudo ampliar la diferencia.

Luego el local lo igualó por intermedio de Carlos Herrera, a los 43 del primer tiempo y Enzo González, a los 10 del segundo, Nasta, a los 14 del segundo periodo volvió a poner en ventaja a los lasherinos y a los 21 empató nuevamente el dueño de casa con gol de Alejo Distaulo.

Sintesis:

Villa Mitre: 3

Tavolieri, Tacher, Manchafico, Del Grecco, Elordi, Formigo, López, Gonzalez, Ramirez, Distaulo y Herrera. DT: Carlos Mungo/ Banco: Rebora, Laumann, Palacio, Cocciamani, Di Santo, Muñoz y Herrera.

Huracán Las Heras: 3

Moyano; Correa, Barrera, Aron Agüero, Marital; García, Daher, Peñaloza, Verdugo; Mendez y Nasta./ DT: Matías Minich/ Cambios: Leiva x García, Gusepponi x Correa, Varona x Peñaloza.

Los goles: Herrera, Gonzalez y Distaulo para Villa Mitre, Nasta 2 y Peñaloza para Huracán Las Heras

Arbitro: Franco Morón de General Pico/ Estadio El Fortín de Bahía Blanca

Los partidos de los otros cuyanos:

Estudiantes de San Luis 0- Ciudad Bolívar 0

Independiente de Chivilcoy 0- Sportivo Peñarol 1

Sansinena 1- Juventud Unida Universitario 0

Desamparados 0- Camioneros 0

Posiciones

Deportivo Madryn 33, Olimpo 31, Cipólletti 28, Juventud Unida e Independiente de Chivilcoy 27, Sol de Mayo 25, Desamparados 24, Peñarol 23, Villa Mitre 22, Sansinena 21, Ciudad Bolivar 18, Huracán Las Heras y Ferro Carril Oeste de General Pico 17, Camioneros 16, Círculo Deportivo 11, Estudiantes de San Luis 7.

Próxima fecha para los equipos cuyanos:

Ciudad Bolivar vs Juventud Unida/ Estudiantes de San Luis vs Independiente de Chivilcoy/Sportivo Peñarol vs Cipolletti/ Huracán Las Heras vs Sportivo Desamparados.

Fotos Prensa Club Villa Mitre de Bahía Blanca