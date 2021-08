Interesante propuesta del premio Estímulo a la Escritura 2021

Para saber más de este premio, CuyoNoticias conversó con Gastón Solari Irigoyen, coordinador general del concurso Premio Estímulo a la Escritura "Todos los tiempos el tiempo 2021", que recibirá los trabajos para la segunda edición, hasta el 16 de setiembre, donde para cada categoría habrá un premio de $350.000 pesos.



"Esta es la segunda edición que hacemos, es un proyecto que nació el año pasado, en plena pandemia, a través de la unión de fuerzas de tres instituciones, que como bien mencionabas son Fundación Bunge y Born, el diario La Nación y fundación Proa, que decidieron lanzar un concurso de escritura para escritores de todo el país. Ahora, tiene algunas características que lo hacen bastante distinto a otros tipos de concursos. Es un concurso que convoca tanto a escritores de tipo de literatura, también periodistas, guionistas, dramaturgos ilustradores e historietistas, a participar con proyectos de obra, es decir proyectos que todavía en desarrollo en una de las cinco categorías que proponemos que son: ficción, no ficción, narrativa gráfica, dramaturgía y destinado a escritores de todo el país sean argentinos o residentes, de veinte a cuarenta años de edad", contó.



"Así fue el año pasado y este año estamos replicando a grandes líneas la misma dinámica, lo que nos interesa de esto, es bueno, por un lado ese cruce de disciplinas y de tipos de escritura que son muy distintos, no es lo mismo escribir un guión de cine que se ha pensado para después filmarse, a escribir una novela o escribir una historieta, que se componen también con imágenes y demás. Y por otro lado esta cuestión del proyecto de obra, nosotros estamos convocando a obras que tienen que tener un mínimo de desarrollo pero que no están terminadas, no están cerradas, no están del todo resueltas y y justamente lo que nos interesa es como bueno apuntar un poco a la potencialidad de una obra, ver hacia dónde se puede dirigir, y el premio que es en cada categoría un monto de 350 mil pesos, justamente funciona como estímulo para apoyar el proceso de creación y permitirle a los autores terminar la obra", dice Solari Irigoyen.

