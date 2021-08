Nacho Gil: siguiendo los ríos de tres países en su bicicleta

El español Nacho Gil es un reconocido fotógrafo y un amante de la bicicleta. Uniendo estas dos pasiones, conversó con CuyoNoticias, acerca de un increíble recorrido en solitario que realizó por Francia, Bélgica y Holanda para alcanzar 1.600 km en 20 dias. Gil cuenta detalles de cómo pudo cumplir semejante travesía, sus rutinas y los placeres que encuentra a la hora de arrancar la mañana pedaleando.

"Digamos que el fin era el viaje, el medio era la bicicleta y la cámara era el testigo, este es un poco el resumen. Yo llevo viajando en bicicleta muchos años, siempre la bicicletaha estado muy relacionada conmigo. Siempre han sido viajes cortos, de una semana, ocho días, tres días o un fin de semana y hacía mucho tiempo que llevaba fantaseado con la posibilidad de hacer un gran viaje. Y este año, bueno lo intenté el año pasado pero la pandemia no me lo permitió y este año me propuse hacer un viaje... Te voy a contar que además el viaje lo tenía previsto al revés, tenía previsto hacer un viaje desde Holanda hasta Madrid en bicicleta con mi hijo, en abril, pero en un momento determinado Francia quedó totalmente cerrada, porque la confinaron completamente y no pudimos hacer ese viaje. Entonces yo en el mes de julio, me preparé para hacer el viaje al revés, pero desde la frontera con Francia, desde Arles, en Francia, hasta Holanda, son aproximadamente mil seiscientos kilómetros aproximadamente. Y luego allí en Holanda hice algunos kilómetros, algunas etapas más y en total yo calculo que en este viaje ha sido mil novecientos kilómetros aproximadamente", relata Gil.

