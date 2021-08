Gimnasia solo empató ante Mitre de local y dejó escapar una buena chance

Es cierto que el Lobo mendocino fue el único que propuso algo, pero tampoco alcanzó, jugó mejor, tuvo llegadas más claras pero no alcanzó para quedarse con los tres puntos. Nunca pudo descifrar el cerrojo que le impuso el equipo santiagueño y sumó una nueva frustración, segundo empate al hilo, y esta vez en Mendoza cuando se sabe que de local sirve muy poco cuando se está en la recta final del campeonato y hay que aprovechar al máximo cuando los de arriba no suman. Es que Gimnasia con todo lo bueno que hizo en la primera rueda no podía estar penando para estar entre los cuatro que pelearán uno de los ascenso,y por ahora no está consiguiendo entrar al Reducio.

En la próxima fecha lo de Diego Pozo enfrentarán el domingo que viene, a las 11 de la mañana, horario que parece inusual pero tiene que ver con la presentación de la Selección Argentina de futbol por las Eliminatorias.

Las posiciones en ambas zonas:

Zona A: Almirante Brown 42, Tigre 40, San Martin de Tucuman 37, Quimes 36, Gimnasia de Mendoza 35, Belgrano 32, Agropecuario 31, Alvarado 30, Atlanta 29, Maipú 25, Riestra 24, Estudiantes de Rio Cuarto, Chacarita y Témperley 23, Mitre 22, Estudiantes de Buenos Aires 21, Nueva Chicago 15.

Zona B: Barracas Central 39, Güemes 37, Brown de Adrogué 35, Independiente Rivadavia, Deportivo Morón, Defensores de Belgrano y Deportivo Morón 33, Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy 30, Ferro 29, Instituto y San Telmo 28, All Boys 27, San Martín de San Juan 26, Rafaela 25, Santamarina 24, Villa Dálmine 21, Guillermo Brown 20.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima: 0

Sebastián Giovini; Gabriel Vallés, Diego Mondino, Franco Meritello y Lucas Carrizo; Brian Andrada, Santiago López, Iván Ramírez y Cristian Llama; Fernando Cortés y Joan Juncos. DT: Diego Pozo./ Cambios: Ulises Guakinchay por Cortés y Ramón Lentini por Llama, Oscar Garrido por Vallés, Leandro Ciccolini por Andrada y Marcos Gelabert por López.

Mitre: 0

Joaquín Ledesma; Nicolás Goitea Rodrigo Tapia, Rubén Zamponi y Sebastián Corda; Exequiel Narese, Juan Alesandroni, Ignacio Cechi; Rodrigo Sayavedra; Gian Luca Pugliese y Ezequiel Cérica. DT: Gabriel Schürrer./ Cambios: Santiago Rosales por Pugliese y Matías Donato por Cérica, Adrián Tolosa Tolosa por Sayavedra.

Árbitro: Adrián Franklin./ Expulsado: Corda (M).

Estadio: Victor Antonio Legrotaglie

Derrota verdinegra en Isla Maciel

San Martin de San Juan perdió 2 a 1 frente a San Telmo. El Verdinegro se adelantó en el marcador con gol de Vera, pero el dueño de casa se lo dio vuelta con goles de Amilivia y Velázquez. En la próxima fecha en el Hilario Sánchez los de Pueblo Viejo recibirán a Defensores de Belgrano, el viernes 3 de setiembre a la hora 16.