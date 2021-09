Anabel Fernández Sagasti: “Hoy el protagonista es el pueblo mendocino”

La candidata a Senadora Nacional por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, votó este domingo apenas pasadas las 11 horas en la escuela Tropero Sosa de Godoy Cruz. La candidata destacó el alto flujo de votantes pese a la pandemia y aseguró “Hoy el protagonista es el pueblo mendocino”.



La actual legisladora, que busca renovar su banca acompañada por Adolfo Bermejo en la lista del Frente de Todos de Mendoza, llegó acompañada por su padre al sitio de votación y en declaraciones a la prensa afirmó: “La verdad que veo mucha gente, eso está bueno, está buenísimo por todas las cosas que se dijeron. Emocionada, con sensaciones encontradas, si nos retrotraemos al año pasado no sabíamos lo que iba a pasar, si íbamos a poder votar. Hoy estamos vacunados, podemos votar, podemos ir a almorzar con nuestra familia”.



“Siempre las elecciones son una manifestación de la ciudadanía y lo que uno hace, particularmente yo, es escuchar esa manifestación de los ciudadanos a través de su voto y al otro día redoblar los esfuerzos, como siempre. A mí en mí casa me enseñaron que siempre hay que esforzarse un poquito más para salir adelante. Hoy el protagonista es el pueblo mendocino”, agregó Fernández Sagasti.



La senadora nacional y presidenta del Partido Justicialista resaltó que los comicios se están llevando a cabo con normalidad, pese a algunas denuncias de falta de boletas.



En cuanto a importancia de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para fortalecer la democracia, Fernández Sagasti opinó: “Creo mucho en las PASO, es una democratización de los partidos políticos, que podamos dirimir con transparencia y más democracia los candidatos, las internas y las diferentes expresiones que hay en los partidos”.



Sobre los desafíos de realizar una campaña electoral en pandemia, la candidata del Frente de Todos destacó: “Esta campaña sabemos que fue muy difícil al principio, hacer campaña con pandemia, con angustia, es difícil. Pero fue de menos a más y el entusiasmo y la recepción de la gente fue cambiando y terminamos en un muy buen nivel de recepción. Lo están demostrando las escuelas con la gente votando, y eso es muy importante”.



Finalmente, Fernández Sagasti reveló costumbre obligatoria para el día de las elecciones: “La cábala es ravioles, hechos por mi mamá y mi papá, yo ayudo un poquito con el tuco pero la verdad que la cocina no es lo mío y el tuco de mi mamá es espectacular”, concluyó y se dirigió a sufragar acompañada por su familia.