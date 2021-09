Motivos de una elección Nacional y Provincial

Hace 48 horas que los oficialismos, tanto a nivel nacional como provincial de saánluis, intentan escudriñar los motivos que les llevaron a tener una derrota brutal el pasado domingo de las PASO.

Si bien es sabido que los militantes peronistas en su gran mayoría lo dan como principal responsable al presidente Alberto Fernández, porque fue quien decidió no sólo la estrategia en pandemia sino también quien dispuso el encabezamiento de sus dos principales distritos tanto en la CABA con el ex radical Santoro como en provincia de Buenos Aires con Golosa Paz, se suman a estas decisiones algunas en estos 21 meses de gobierno que son dignas de no olvidar:

- El encierro de Argentinos en sus viviendas durante mas de un año, produciendo falta de trabajo en los cuentapropiestas, comercios que se cerraron para nunca mas abrir.

- Profesionales con estudiaos y consultorios sin atención.

- Mientras hacían cumplir estas normas rígidas, custodiadas por uniformados emponderados como oficiales de la gestapo

- Establecimientos escolares sin clases, implementando modalidad a través de internet, sin presenciabilidad , olvidando que hay bastas zonas en e pai de hogares que no n poseen compuadoras y menos conectividad.

Como si esto no bastara, por la impunidad que da el poder, cuando llegaron las ansiadas vacunas, privilegiaron a funcionarios, amigos y familiares. Postergando la entrega de vacunas otorgadas de manera gratuita por cuestiones ideológicas, para ser reemplazadas por otras que no completaron las partidas prometidas.

Mientras todo esto ocurría, y el pueblo por miedo cumplía estas disposiciones similares a las tomadas en Estado de Sitio, el poder se burlaba y festejaba con fiestas despampanantes en la residencia oficial estatal reservada a quien ostenta el cargo más importante.

Entonces, es cierto que la ineptitud, mediocridad y torpeza, hay que adjudicársela al presidente.

Aunque no debemos dejar que se soslaye: fue CFK quien decidió que AF fuera el actual presidente, fue ella quien decidió la mayoría de las medidas económicas y la estrategia de endurecimiento del trato con la oposición.

Fue Máximo Kirchner junto al gobernador Axel Kicillof y la agrupación lacámpora quienes desplegaron en el principal distrito sus políticas de Estado y partidarias.

Sentenciando que los líderes y responsables absolutos de la derrota electoral fueronCristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Axel Kicillof.

En la San Luis feudal de Rodríguez Saá se agregaron a este comportamiento algunos otros:

Se cerraron límites provinciales, que no bastaron con controles policiales, se les agregó el levantamiento de terraplenes, el secuestro de vehículos y sanciones económicas desconsideradas. Persecuciones a simples vendedores ambulantes, creación de zonas de control con demoras de días a transportistas que pretendían ingresas con productos a la provincia, obligándolos a pagar con cuarentenas ridículas y asumiendo por el detenido el costo económico que esto ocasionaba.

Y como dato no menor, la reciente desaparición de la pequeña Guadalupe que conmocionó a la sociedad y expuso el pésimo sistema de seguridad que hoy tiene la provincia.

Se percibía que el gobierno de San Luis iba a tener un fuerte voto castigo en las urnas, el gobernador Alberto lo captó tarde: quiso ponerse al frente de la campaña, presumiendo con su soberbia acostumbrada que a él (Alberto) el pueblo lo idolatraba y si le pedía que lo acompañaran con el voto a sus candidatos, iban a obedecerlo.

Dispuso una campaña publicitaria inusitada, realizó un despliegue por todos los medios en forma personal para pedir que votaran su lista, en una sola radio de Villa Mercedes (LA BOMBA) como acto de cierre estuvo durante tres horas ininterrumpidas explayándose, los timoratos periodistas debían consultar a los asesores del gobernador qué preguntas realizar, el reportaje obsecuente, lejos de provocar adhesiones, fue tan evidente que causó en la comunidad un gran malestar, el único beneficiado fue el propietario del medio, comentan que con una cifra millonaria.

Desde ayer los medios nacionales, en la especulación de si los resultados del pasado 12/9 se podían revertir en menos de dos meses, ponían como caso testigo, las elecciones PASO de 2017 de la provincia sanluiseña, donde el mismo candidato por la oposición hoy Claudio Poggi después de ganar por amplio margen fue derrotado en las generales.

Si es cierto que desde el gobierno saaista se hizo una distribución de asistencialismo y reparto de elementos y de dinero jamás vista, el candidato ganador de las PASO se durmió en los laureles.

Claudio Poggi debe entender que la sociedad de San Luis, no se hizo poggista de la noche a la mañana, que lo “utilizó” a él, para castigar a un gobernador autoritario próximo a cumplir con su familia 40 años en el poder.

Deberá mostrarse conciliador con el resto de las fuerzas y con los que no lo votaron este domingo.



Ayer mismo se amenazaba a través del gobierno a los que tienen planes sociales, advirtiéndoles que si perdían en noviembre se quedarían sin ese vital sustento.



Poggi debe asegurarles que nada de eso pasará, que reciban lo que les den y que se queden tranquilos con su plan asistencial. Y que la arrogancia no sea la característica que haya incorporado a su personalidad de su pasado junto a los Rodríguez Saá.

Por último el radicalismo debería entender que en esta etapa, la conveniencia y la entrega militante para superar al mal mayor, debe estar unificada detrás de la figura con mayor instalación.

Posdata importante: ya va siendo hora que el Adolfo pase a retiro voluntario

Villa Mercedes 15/09/2021

Jorge Fernando Daffra