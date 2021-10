Escándalo en la Cámara de Diputados de San Luis: “Vengo a trabajar con miedo”

Ruiz indicó que cuando ella ingresó a trabajar a la Cámara de Diputados, en Julio de 2020, fue a través del Diputado Bartolomé Abdala, quien le manifestó que por los primeros tres meses, debía depositarle $30mil pesos de su sueldo a la hija del presidente de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Eduardo. Requisito que el propio Eduardo le ratificó en una reunión que mantuvieron antes de ingresar a trabajar.

Pasado el tiempo, Abdala le decía a Ruiz que debía seguir realizando los depósitos porque sino se iba a quedar sin trabajo. Cansada de esta situación, la jefa de prensa, decidió realizar la denuncia el pasado 24 de septiembre.

Después de la denuncia, Eduardo fue a la casa de Ruiz para tratar de regatear el monto que ella exigía que le devolvieran, pero después de que la situación se hizo pública, Eduardo pagó la suma que le correspondía a la empleada legislativa.

Margarita indica que hoy por hoy, va a trabajar con miedo, ya que después fue hostigada por la Secretaria Administrativa de la Cámara de Diputados Maia Loredo. “Con mucho miedo decidí hacer la presentación judicial porque no es fácil tomar una medida de este estilo. Hoy continúo con miedo porque no sé lo que va a pasar. Me cansé de callarme”.

Al ser consultado sobre el tema, Juan Carlos Eduardo "es una cuestión que me ha dañado totalmente, que no existe porque siempre hemos hecho las cosas bien" y que después iba a dar un informe pormenorizado del hecho.

Ruiz en su denuncia presentó los comprobantes de los depósitos, los chat de WhatsApp con la hija de Eduardo como así también los audios de las conversaciones que tuvo con el Presidente de la Cámara, cuando fue a su casa a tratar de negociar.