Godoy Cruz y Ciudad se unieron para limpiar el zanjón Frías

Durante la mañana de este lunes, Tadeo García Zalazar afirmó que “Estamos tratando de concientizar sobre la importancia de no tirar basura a los cauces“. Lo dijo durante el operativo de limpieza que realizaron en conjunto Godoy Cruz y Ciudad, en el zanjón Frías, en el límite entre ambos departamentos.



De esta manera, el Intendente contó que “es una manera de sumar a la campaña que estamos haciendo con Irrigación”. “Porque esta agua llega a los cauces de riego y luego a las fincas. La contaminación disminuye la calidad, no solo para el agro sino para toda la población en general”, siguió.



Los trabajos en el zanjón se extenderán durante toda la semana y participan además jóvenes voluntarios.

“En algunos tramos se hace con retiro a mano y en los casos del Corredor del Oeste hacia el Oeste, con máquinas que aporta el Municipio y la Dirección de Hidráulica de la Provincia”, dijo García Zalazar.

Ulpiano Suarez, intendente de Ciudad, opinó: “Ratificamos nuestro compromiso con la agenda ambiental, que es un problema global”.

Además, analizó que “es un fenómeno que impacta en los grandes conglomerados, en el Área Metropolitana”.

“El Cambio Climático no reconoce límites, lo que buscamos es que todos tomemos conciencia del impacto que generan los residuos”, cerró.



El destino de los residuos

Los residuos retirados son clasificados para luego ser trasladados. En el caso la basura que no es reciclable, se lleva al relleno sanitario de El Borbollón, en Las Heras. Mientras que el material reciclable tiene su destino en las plantas de clasificación, en el caso de Godoy Cruz, en su Punto Limpio.