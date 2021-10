Antonio Poblete y Luisa Paez los ganadores de la Media Maratón Mendoza

Los grandes ganadores de la noche fueron: Antonio Poblete quien con un tiempo de 1:04:26 se quedó con el primer puesto de los 21k masculinos y Luisa Paez luego de alcanzar 1:21:52 en el reloj y llegar primera en los 21k femeninos. El esfuerzo de estos corredores, primeros en llegar a la meta, fue recompensado con un premio de $30.000 pesos.

Haciendo podio, arribaron en segundo lugar Luis Molina y Carina Furque quienes también fueron premiados con la suma de $20.000. El tercer puesto fue para Fausto Alonso y Dana Herrera a los que se les entregó un cheque de $10.000. En tanto que en la distancia de 10k, los primeros lugares los consiguieron Ignacio Erario con un tiempo de 00:32:13 y Lorena Cuello que con 00:36:30 logró el primer lugar en femenino.



Con gran entusiasmo, corredores profesionales y aficionados disfrutaron de la Media Maratón Nocturna de la Ciudad de Mendoza. La competencia, realizada por primera vez en la noche de la capital mendocina, se celebró bajo el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes de la Covid-19, permitiendo a los deportistas participar de un evento deportivo de tal magnitud.



Con el Parque Cívico como punto de partida, cientos de atletas recorrieron las calles de la Ciudad en distancias de 10 y 21 km. El circuito para ambas instancias de la carrera incluyó el paso por las principales plazas, parques y monumentos de la Ciudad de Mendoza. La carrera se largó a las 20.30 (21k) y 20.45 (10k).



El intendente Ulpiano Suarez, quien también participó de la competencia deportiva, expresó tras su llegada: “Hemos disfrutado de esta primera Media Maratón Nocturna corriendo por las calles de la Ciudad, entre 1600 y 1700 corredores entre las dos distancias, de 10 y 21k, hemos disfrutado del aliento de los miles de vecinos. Es la primera vez que veo en una carrera que tantos vecinos y vecinas salgan a las calles a acompañar a alentar a los corredores y buena parte de la carrera la hicimos con una lluvia suave y podíamos correr respirando ese olorcito rico que tiene la Ciudad por la arboleda, por los espacios verdes. Así que ha sido una muy buena experiencia para todos quienes hemos participado. Un gran esfuerzo del equipo municipal en la organización y contentos”.



Y añadió: “Esta Media Maratón Nocturna llegó para quedarse y ya pensando en la fecha del año próximo. Se corrió buena parte de la carrera con una llovizna, al final un poco más fuerte, pero lejos de frenarnos hizo un aliento para los últimos kilómetros y pude llegar acompañado de 3 o 4 corredores que no conocía y que me fueron alentando y yo a ellos, así que fue una llegada muy linda. Cruzar la meta y darles un abrazo porque compartimos algo que va a quedar grabado seguramente en cada uno de nosotros”.









Con gran emoción, Antonio Poblete afirmaba: “Estoy muy contento de haberme quedado con esta primera edición. Siempre dejando todo, haciendo lo mejor posible para dejar en lo más alto al atletismo de Mendoza. Yo corro desde los 11 años, así que tengo prácticamente una vida corriendo. Me apasiona muchísimo, estoy muy feliz de ver a toda esta gente, después de todo el contexto que hemos vivido de pandemia, poder volver a hacer deporte y encontrarnos acá en la carrera, independientemente de quien gane, es que podamos correr”.



Por otro lado, Luisa Paez ganadora del 21k femenino dijo: “Me encanta Mendoza. Vengo de correr los 42 Adidas y quedé tercera en el campeonato nacional, bajé mi marca de 3:03 a 3:54. Así que vengo feliz. Correr me apasiona, amo correr, amo entrenar, así que es como mi cable a tierra. Me encanta correr bajo la lluvia, así que fue hermoso. le quiero agradecer a mi esposo que me acompañó durante toda la carrera. Gracias”.







Ignacio Erario, el ganador de los 10k dijo: “Es muy lindo correr en esta época de noche, yo suelo entrenar de noche por acá cerca. Estaba el clima lindo, con un poquito de lluvia. Para mi correr es terapéutico, es una forma de descargar un cable a tierra, una forma de expresarme. Lo recomiendo para la salud, para superarse a uno mismo, para hacer amigos, la verdad es que correr o hacer deportes en general para mi es algo fundamental que tiene que impulsarse y seguirse trabajando en todos lados”.

Por último, Lorena Cuello, la ganadora de los 10 k afirmó: “Ha sido una experiencia muy linda, he corrido otras nocturnas, pero esta es la primera del año y hemos tenido un año de pandemia, así que hacia bastante que no corríamos, ya dos años, asi que re lindo y hacerlo aca en Mendoza. El circuito hermoso. Correr es mi pasión, yo siento libertad, son muy lindas sensaciones porque cumplo mis objetivos. Mi objetivo permanentemente es poder mejorar en tiempo, superarme a mi misma. No tengo en mente un puesto, lo que si por ahí ir mejorando las marcas”.

Puntos de aliento

El circuito nocturno tuvo, además, otros protagonistas. Los puntos de aliento instalados en la explanada de Casa de Gobierno, en la intersección de Beltrán e Ituzaingó, en la explanada del municipio de la Capital, en los portones del parque Gral. San Martín y sobre el viaducto del Parque Central convocaron a vecinos y mendocinos que acompañaron a los corredores y disfrutaron de diferentes espectáculos.



En Beltrán e Ituzaingó “Los Parecidos”, un conjunto de DJ’s, musicalizaron la noche con las mejores mezclas y pistas. Por su parte, la explanada municipal se vio iluminada por un show de malabares con fuego de la mano de Circo Magenta. Asimismo, los portones del parque Gral. San Martín contaron con un atractivo adicional, Robots “Los Volcamos”, muñecos gigantes con luces y efectos que también se hicieron presente en el puente del Parque Central.



Entrenamiento previo

Durante los meses de septiembre y octubre, la Municipalidad puso a disposición de los inscriptos un entrenamiento específico para la Media Maratón todos los domingos, desde las 10 hs. El punto de encuentro fue la explanada de la Casa de Gobierno, iniciando el 19 de septiembre y hasta la celebración de la carrera, el 30 de octubre.



Los encuentros estuvieron a cargo de reconocidos atletas y de personal de la Dirección de Deportes de la Municipalidad, con una duración de entre 1 hora y media y dos horas por encuentro, dependiendo siempre de las distancias propuestas por los profesores.



Carrera sustentable

Pensando en generar el menor impacto posible al medio ambiente con la celebración de la Media Maratón Nocturna, la Municipalidad de Mendoza realizará un análisis sobre la huella de carbono que deje el evento. Lo hará a través de un código QR en el ingreso, al cual podrán acceder las personas que asistan a la carrera.