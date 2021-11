El gobernador Suárez votó acompañado de su hija, como en las PASO

"Los comicios se están llevando a cabo con normalidad", afirmó el mandatario provincial cuando llegó a la escuela Arístides Villanueva acompañado de su hija Sofía. Antes de emitir el voto, hizo declaraciones a los medios presentes, y anticipó un resultado similar a las PASO. También aprovechó la oportunidad para criticar al Gobierno nacional.



"Quien lleva las riendas del país tiene que hacer un cambio de mentalidad para que cambie lo económico, social y sanitario", sostuvo. "Esperamos que después de los resultados tengan responsabilidad, mucha altura, que sepan escuchar", agregó. Al igual que en las PASO, Suarez sostuvo que "pasado hoy, tenemos que olvidar las elecciones y trabajar para mejorar la Argentina".

Consultado respecto a las perspectivas para las elecciones presidenciales, respondió: "No tenemos que pensar en 2023, tenemos que pensar en la semana que viene. Si la gente en la carnicería se vuelve porque no le alcanza la plata, no piensa en las elecciones ni el destino político de nadie. Es secundario". "Esperamos un triunfo contundente de Cambia Mendoza", deslizó.