Luego de votar, San Luis marchó pidiendo por la aparición de Guadalupe Lucero

La movilización comenzó en la puerta de la Iglesia Catedral de San Luis, luego del cierre de los comicios.Y amila Cialone, mamá de Guadalupe quien cuando se le preguntó por qué no fue a votar, dijo "falta mi hija, ese es el motivo, y hasta que no aparezca, no lo voy a hacer".

Respecto de las declaraciones del gobernador Rodríguez Saá, sobre que sienten empatía por la situación de la familia de Guadalupe, Yamila fue tajante "no me menciones al gobierno hoy día, hoy es de Guada, no del gobierno" expresó.