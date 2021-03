San Luis: El Diputado provincial Juan Pablo Funes Bianchi se apartó del “Adolfismo"

Funes Bianchi era uno de los jóvenes mas representativo del sector político que lidera Adolfo Rodríguez Saa, luego de su pelea con su hermano, el actual gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa.

Manifestó no estar de acuerdo con las posibles nuevas alianzas que piensa realizar el partido “Todos Unidos" que serian con el sector del ex Intendente Enrique Ponce, con miras a las próximas elecciones legislativas.

“Juanpi" como le dicen en el ámbito político, fue Secretario de Deportes en la gestión de Alberto e ingresó como Diputado Provincial por el Partido Justicialista en el 2017. En el 2019 no dudo en irse al sector del “Adolfismo", sector que ahora abandona por no estar de acuerdo con el nuevo direccionamiento que se le pretende dar al partido.

Texto de Facebook de Juan Pablo Funes Bianchi

Quiero contarles que he tomado la decisión de renunciar al Bloque Todos Unidos de la Cámara de Diputados de la Provincia, y consecuentemente a dicho espacio político.

Motiva mi decisión no compartir el camino que en dicho espacio se pretende recorrer, acuerdos que quieren lograr, y las nuevas personas con las que desean trabajar.

No me considero el dueño de la verdad, pero tengo mi propia visión, y siempre, en cada paso que he dado, he escuchado a mi Corazón, y esta no es la excepción.

No solo se trata de trabajar para llegar a un lugar, creo que también importa cómo llegas, para qué y con quien.

Entiendo a la política como la herramienta más importante para poder transformar la realidad, soy un promotor de la unidad del pueblo de nuestra Provincia. Debemos trabajar fuertemente para huir de las grietas que no le hacen bien a nadie. Nos convoca la dificultad del momento, nos debe movilizar la difícil situación social, y económica que se transita.

Tengo un objetivo primordial, seguir ayudando a la gente desde mi labor y trabajo. He decidido disfrutar el camino de la esperanza y de la solidaridad. Quiero colaborar para construir el porvenir. Asumo una gran responsabilidad, me siento con ganas y con fuerzas para hacerlo.

Para pensar en el San Luis del futuro hay que hacerlo con los nuevos sueños de los jóvenes puntanos, desde la generosidad para las próximas generaciones, pensando en su rol protagónico esperanzador.

Debo ser respetuoso, y sincero. Mi lealtad inquebrantable es con nuestra gente y agradecido por lo que la vida me dio, quiero ayudar para que los puntanos y puntanas sean FELICES.

Agradezco Profundamente por el camino recorrido, es un gran orgullo representar al pueblo de San Luis.

El camino del futuro ha llegado.

Un abrazo gigante.