Alerta sobre cuidados por ola de calor en Mendoza

La semana de Navidad comienza con altas temperaturas en Mendoza y desde Defensa Civil de la provincia dieron a conocer una serie de recomendaciones para evitar sufrir descomposturas y malestares físicos, especial cuidado con los más pequeños y los adultos.

Defensa Civil aconseja ingerir abundante agua, usar ropa suelta y permanecer en lugares frescos.

Debido a las altas temperaturas que se están registrando en Mendoza y que se extenderán durante el fin de semana que se aproxima, Defensa Civil brinda a la población una serie de cuidados para evitar malestares físicos.

Entre las recomendaciones, la Dirección de Defensa Civil aconseja beber abundante agua todo el día, evitar el ejercicio físico al aire libre con sol intenso y permanecer en lugares frescos.

También es importante evitar el consumo de bebidas alcohólicas o muy dulces y las infusiones calientes. Además, se recomienda usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros y protegerse del sol con un sombrero.

Todas aquellas personas mayores de 65 años como los niños y quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, diabetes y obesidad, deberán extremar los cuidados.

Cuidados para lactantes y niños pequeños

Darles el pecho con más frecuencia.

Hacerlos beber agua fresca y segura.

Trasladarlos a lugares frescos y ventilados.

Ducharlos o mojarles el cuerpo con agua fresca.

Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Tomar abundante líquido, en especial agua, al menos 2 litros diarios y con frecuencia, aunque no se sienta sed.

Evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día.

Cubrirse la cabeza con un sombrero o gorra y vestirse con ropa ligera, de colores claros.

Usar anteojos para protegerse del sol.

En caso de tener que salir a la calle, caminar en lo posible por la sombra.

En lo posible, darse un baño diario, preferentemente una ducha, o bien refrescarse con paños húmedos.

Es importante una buena nutrición: aumentar el consumo de frutas y verduras frescas, por lo menos cinco por día.

Comer las cuatro comidas, no saltearse ninguna.

Evitar el alcohol, las bebidas con cafeína y las comidas calientes.

Dentro de la casa, quedarse en la sala más fresca.

En caso de no sentirse bien por el calor, pedir ayuda. Y si además aparecen síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos o mareos, consultar con urgencia al médico.

En caso de vivir solo, tratar de mantenerse en contacto con alguien cercano.