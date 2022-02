Gutierrez le ganó a Alianza 2 a 1 el partido de ida

Buen equipo el de Juventud Alianza de San Juan, se le plantó bien a Gutierrez que no encontró las facilidades de local, por ejemplo que le brindó FADEP, es más incluso el Lechuzo pudo ponerse en ventaja y lo impidió con dos muy buenas tapadas el arquero Arcordino (héroe la semana pasada al atajar tres penales en la definición desde los 12 pasos antes la Fundación de Sebastián Torrico.

A la media hora de juego un golazo de Enzo Tejada puso en ventaja al local que esta tarde fue acompañado masivamente por su público, ya que el estadio celeste tuvo un 100% de aforo, gol tranquilizador por la calidad de rival que tenía enfrente.

Palo y palo en el complemento, pudo empatar el Lechuzo o aumentar el "Perro" y se dio esto último, con el gol de Lautaro Suraci, no lo empañó el descuento de Pedro Terrero, pero ya no era lo ideal, dos goles de diferencia otorgan tranquilidad, solo uno no tanto, pero ya Gutierrez tiene media clasificación en el bolsillo, tendría que perder por dos goles para quedar eliminado y solo con el empata clasifica, Habrá que esperar, pero sobra optimismo en la familia celeste.

Sintesis:

Gutierrez: 2

Gutiérrez 2: Ignacio Acordino; Nicolás Brito, Fernando Mesa, Javier Farías, y Nicolás Inostroza; Nicolás Salinas, Leonardo Zolorza, Luis Daher y Nicolás Arce; Enzo Tejada y Gonzalo Carmona. DT: Cristian Campagnani./ Cambios: Federico López por Salinas, Lautaro Suraci por Brito, Lucas Guevara por Tejada

Alianza: 1

Jairo Díaz; Cristian García, Leandro Gobbi, Cristian Villegas y Nicolás Córdoba; Pedro Terrero, Ariel Sánchez y Franco Salinas; Franco Lepe , Matías González y Gustavo Pereira. DT: Luis Palloroni./ Cambios: Juan Castro x Salinas, Alan Meritello x Lepe, Blas Diaz x Sánchez, Sergio Moreno x Villegas.

Goles: PT: 31: Tejada (GSC)/ ST: 39: Suraci (GSC), 48: Terrero (JA)

Árbitro: José Díaz./ Estadio: Anselmo Zingaretti

Fotos Gentileza Prensa Gutierrez Sport Club