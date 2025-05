Clásico puntano suspendido por agresión al árbitro

Según la publicación del portal "Fútbol San Luis", el derby puntano quedó inconcluso luego de que hinchas locales ingresaran al campo para agredir al árbitro José Díaz tras la expulsión de Joaquín Bustamante. Estudiantes ya había perdido a otro jugador en el primer tiempo y enfrentaba los minutos finales con 9 hombres y un lesionado.

El clásico de San Luis entre Estudiantes y Juventud, correspondiente a una nueva fecha del Torneo Federal A, quedó suspendido a falta de cuatro minutos para el final tras graves incidentes protagonizados por hinchas locales que invadieron el campo e intentaron agredir al árbitro José Díaz.

El encuentro, que se encontraba igualado 1-1, tuvo que ser interrumpido luego de la expulsión de Joaquín «Melli» Bustamante a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando Estudiantes ya jugaba con 10 hombres por la temprana roja a Francisco Bustamante en el primer tiempo.

La segunda expulsión desató la furia de los hinchas locales, quienes invadieron el campo de juego con claras intenciones de agredir al árbitro. Ante la pasividad de las fuerzas de seguridad para garantizar la protección de los protagonistas, Díaz decidió suspender el encuentro cuando restaban apenas cuatro minutos para el final.

Ahora será el Consejo Federal quien deberá determinar cómo se resolverá el encuentro y qué sanciones corresponderán, especialmente para Estudiantes, cuya hinchada protagonizó los graves incidentes que empañaron el clásico puntano.

Este lamentable episodio se suma a una preocupante lista de hechos de violencia en el fútbol del ascenso y podría derivar en severas consecuencias para la institución local, que enfrentaría desde la pérdida de puntos hasta sanciones económicas y la clausura del estadio.

Si Estudiantes es castigado con la suspensión de su cancha no podrá utilizar el Juan Gilberto Funes de La Punta porque está siendo resembrado por lo que probablemente tenga que trasladar su localía a Villa Mercedes al estadio de La Pedrera.

El encuentro estaba empatado 1 a 1, ya que Emanuel Díaz había puesto en ventaja al local a los 24 minutos del primer tiempo pero Ever Garro lo había igualado a los 17 del segundo.

Gutierrez goleado y último

El "Cele" perdió en Rio Cuarto ante Atenas 4 a 1 (Mansilla, Musignat, Benito y Musignac para el local, Pipistrelli para el Perro), y como ambos eran coleros, ahora Gutierrez quedó en el último lugar de la tabla en soledad.

Resultados

Ciudad Bolívar 2 (Elías Martínez y Tomás Alegre) - San Martín de Mendoza 1 (Felipe Rivarola)

Huracán Las Heras 2 (Luciano Ortega y Francisco Aman) - Argentino de Monte Maíz 1 (Leandro Larrea).

Atenas de Río Cuarto 4 (Mansilla, Musignat, Benito, Musignac) - Gutiérrez de Mendoza 1 (Pipistrelli.

Estudiantes 1 (Diaz) - Juventud Unida 1 (Garro) - partido suspendido a los 40 minutos del segundo tiempo.

Fecha libre: Costa Brava de General Pico, La Pampa.

Posiciones

Ciudad Bolívar 17 puntos, Huracán Las Heras 14; San Martín 11; Costa Brava 10; Estudiantes 9 (se agrega el punto del empate de hoy); Argentino y Juventud Unida 8; Atenas y Gutiérrez 3.

Próxima fecha (última de la primera rueda) jugarán:

Gutiérrez vs. Costa Brava/ Argentino vs. Ciudad Bolívar/ San Martín vs. Estudiantes/ Juventud vs. Atenas de Rio Cuarto./ Libre: Huracán Las Heras.

Fuente: "Fútbol San Luis"