Yoselin Poma campeona sudamericana en Mendoza

El polideportivo de la localidad mendocina de Lavalle fue testigo de una noche de fuertes emociones, en la que la sanluiseña Yoselin ‘La Guerrera’ Poma se coronó campeona sudamericana en la categoría Súper Mosca, venciendo a la santafesina Vanessa ‘La Negra’ Taborda por puntos.

Yoselin, nacida en Luis y actual N°2 del país en la categoría, pesó 52.1 kilos antes del combate y, luego de una durísima batalla, hizo honor a su apodo y peleó hasta el final para traer el cinturón a San Luis. Fue su novena pelea como profesional y las ganó todas.

La decisión de los jueces fue unánime. 96-93; 96-93 y 98 a 91. Pese a que le descontaron un punto en el round 8, en el fallo la púgil que representa al gimnasio El Luchador del barrio Eva Perón en la ciudad de San Luis se quedó con el cinturón de la categoría supermosca (52kg).

Se inició en la disciplina hace 11 años y fue dos veces campeona del certamen provincial de boxeo amateur “José María Gatica”. Actualmente, es la mejor de sudamérica con un gran palmarés de triunfos y sin conocer la derrota en el profesionalismo.

Dijo la campeona: "A mi no me vengan queriendo fantasmear que fue una piña por que fue uno de tantos cabezasos que me clavo sabíamos que era de esas boxeadoras sucias con mil mañanas pero estoy bien gente en casa y re contesta y feliz por mi trabajo gracias a todos por el aguante enorme a Todos "

"Gracias los amo Dios los bendiga vamos por más que San Luis tiene Guerrra para rato. Gracias al todos los que me hicieron el aguante gracias a la gente Hermosa de Lavalle Mendoza por hacerme sentir como en casa por el reconocimiento"