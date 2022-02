Tres equipos sanjuaninos en la Vuelta de Mendoza

El sábado con el Prólogo, y el domingo con la acción en las rutas que unen los distintos Departamentos y Ciudades de toda la geografía provincial, comenzará una edición más de la Vuelta de Mendoza. Competencia ciclista que reúne a la mayoría de los mejores equipos y corredores del país, y siempre cuenta con la participación de equipos extranjeros que suelen traer en sus filas algún rodador fuerte, o escalador, que se prende en la pelea por la general, y en cuatro ocasiones la ganaron.

Desde el sábado habrá tres equipos continentales sanjuaninos disputando la prueba que cuenta con la mítica subida al Cristo Redentor (3.179 metros sobre el nivel del mar) a su etapa reina. Estará el SEP-San Juan, con Juan Pablo Dotti, como jefe de filas. El bolivarense es el máximo ganador de la carrera, con seis triunfos (ver recuadro), pero aún cuando no se han confirmado los siete integrantes de los "Bichos Verdes" aparece el rionegrino Nicolás Traico como segunda espada, y el sanjuanino Leonardo Cobarrubia como uno de los referentes importantes para pelear etapas y buscar una buena posición en la clasificación. Luego de una evaluación para ver como quedaron los cuerpos luego del esfuerzo de la Vuelta del Porvenir, se confirmarán los siete hombres, pero los tres citados son número puesto.

Quien ya tiene los siete nombres confirmados para subir al escenario en la presentación del sábado, es el técnico de la Agrupación Virgen de Fátima, Daniel Castro. El popular "Pitufo" ganador de dos ediciones llevará como primera carta para pelear la general a Nicolás Tivani. El triple campeón sanjuanino, contará con su hermano Gerardo, el chaqueño Daniel Juárez, el neuquino Alejandro Quilci, el santacruceño Franco Vecchi y el joven sanjuanino Ezequiel Alarcón, como apoyos para intentar el objetivo.

La otra escuadra confirmada es la formación de Electro 3 - Gremios por el Deporte, con su capitán, el florense, Laureano Rosas encabezando el equipo, en el que, esperarán unos días para dar la nómina, pero se supone que estarán los mendocinos Mauricio Páez (triple campeón de ruta mendocino) y el campeón nacional de ruta sub23, el sanrafaelino Matías Pérez.

El resto de los equipos continentales sanjuaninos no participarán, y como aún no se han confirmado oficialmente los nombres de las formaciones que recorrerán en ocho etapas 997 kilómetros, es probable que se sume alguna escuadra amateur. Dos hombres de la Municipalidad de Pocito reforzarán equipos mendocinos. El rawsino Kevin Castro y el calingastino Mauricio Durán acordaron su incorporación a equipos locales. Chimbas Te Quiero y Municipalidad de Rawson, no participarán.

Fuente: Diario de Cuyo de San Juan (escribe Fabio Garbi)