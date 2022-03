Empate leproso en Caballito para seguir invicto

El punto claro que vale si se consigue de visitante y ante un equipo con mucha historia en la categoría y también en Primera División, pero lo que más se rescata es que el equipo mendocino tuvo la actitud de ir en busca de los 3 puntos, dispuso de algunas ocasiones para convertir y aunque no lo consiguió es valorable el planteo visitante.

En Mendoza el próximo domingo recibirá a Mitre de Santiago del Estero con la intención de conservar el invicto en la presente temporada de la Primera B Nacional.

Jugadas 5 fecha la tabla de posiciones tiene cuatro líderes, Brown de Adrogué, San Martín de Tucumán, Deportivo Riestra y Belgrano de Córdoba con 10 puntos, único escolta es Brown de Puerto Madryn con 9, despues se ubican All Boys, Deportivo Maipú e Instituto de Córdoba con 8, Almirante Brown, Almagro y Deportivo Madryn 7, Quilmes y Chaco For Ever 6, Independiente Rivadavia, Chacarita Juniors, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Estudiantes de Rio Cuarto 5, Atlético Rafaela, Santamarina de Tandil, Témperley, Tristán Suárez, Alvarado de Mar del Plata, Atlanta, Ferro Carril Oeste y San Martín de San Juan 4, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Estudiantes de Buenos Aires, Sacachispas, Deportivo Morón y Güemes de Santiago del Estero 3, Agropecuario, Nueva Chicago, Defensores de Belgrano, San Telmo y Villa Dálmine 2, ultimos con un punto Mitre de Santiago del Estero y Flandria.

Síntesis:

Ferro Carril Oeste: 0

Marcelo Miño; Hernán Grana, Facundo Pardo, Gastón Díaz y Darío Cácéres; Claudio Mosca, Julián López, Fernando Márquez y Braian Álvarez; Tomás Asprea y Enzo Díaz. DT: Manuel Fernández./ Cambios: Nicolás Gómez por Gastón Díaz, Nahuel Maidana por Asprea y Ruiz Díaz por Enzo Díaz, Lucás Román por López.

Independiente Rivadavia: 0

Leandro Finochietto; Jorge Zules Caicedo, Juan Pablo Freytes, Valentín Perales y Mauro Maidana; Lucas Ambrogio, Hernán Rubén, Gustavo Turraca y Lucas Algozino; Ezequiel Vidal y Franco Coronel. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Fernando Luna y Pablo Palacio por Vidal y Maidana, Enzo Suraci y Joaquín Vivani por Ambrogio y Algozino.

Árbitro: José Carreras

Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri