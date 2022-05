Se viene el torneo de metegol más grande de Argentina

Es organizado por la Liga Mendocina de Fútbol de Mesa y se celebrará los días 14 de mayo, a partir de las 10, y 15 de mayo, a partir de las 11, en el Gimnasio Municipal Nº1 (Sobremonte y Paso de Los Andes).

Participarán de esta competencia las siguientes categorías con el cronograma que se detalla a continuación:

Mixto abierto: para profesionales y amateurs, en parejas de hombres y mujeres. Sábado 14, 10 h.

Single profesional: para jugadores registrados como profesionales. Sábado 14, 12 h.

Invitados especiales: personas con discapacidad intelectual y visual. Sábado 14, 16 h.

Sub 18 doble amateurs: para jugadores que no disputan categorías profesionales, menores de 18 años. Sábado 14, 16 h.

Senior doble abierto: para profesionales y amateurs mayores de 50 años. Sábado 14, 16 h.

Doble Amateurs: solo jugadores amateurs que no disputan categorías profesionales. Sábado 14, 18 h.

Doble profesional: para jugadores registrados como profesionales. Domingo 15, 11 h.

Senior single abierto: para profesionales y amateurs mayores de 50 años. Domingo 15, 14 h.

Adaptado silla de ruedas, doble abierto: para profesionales y amateurs. Domingo 15, 14 h.

Equipo de cuatro jugadores abierto: para profesionales y amateurs. A las 16 h.

Las inscripciones pueden realizarse con la Liga, a través del teléfono 4495204 o al mail [email protected] .

Sobre el torneo

El torneo de metegol que se celebrará en el Gimnasio Nº1 es el más grande que se despliega a nivel nacional y es organizado por las provincias de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Este año, llega a su sexta edición y elige como sede a la Ciudad de Mendoza.

Jugarán profesionales con las reglas impuestas por la ITCF (Federación Internacional de Fútbol de Mesa), la Selección Argentina de Metegol Adaptado para Sillas de Ruedas, personas con discapacidad intelectual y visual y categorías senior y sub 18.