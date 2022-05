El Tomba ganó por Copa Argentina en San Luis

El Tomba no pudo arrancar mejor, los dirigidos por Orsi y Gómez encontraron desde el comienzo del partido el punto flojo de Tristán Suárez e insistió por el lado izquierdo con la buena actuación de Tadeo Allende. Este último, a los 3′ del primer tiempo logró abrir el marcador después de un muy buen remate con la cara interna del pie derecho. El Bodeguero no se quedó y tuvo varias situaciones claras más desde los pies de Bullaude, Ojeda, Rodríguez y el ya mencionado Tadeo Allende.

Lamentablemente, el Tomba no pudo estirar la ventaja en los primeros 45′ y terminó sufriendo en la última jugada del primer tiempo donde el Lechero pudo empatar.

El Bodeguero en la segunda mitad no tuvo la misma intensidad que en el primero, pero así y todo fue muy eficaz. A los 13 minutos apareció el goleador de este semestre, Salomón Rodríguez, para empujar la pelota y estirar la ventaja para el Expreso. El resto del partido Godoy Cruz, tranquilo por el resultado, no buscó demasiado y el rival no estuvo cerca de convertir el primero.

Síntesis:

Godoy Cruz: 2

Juan Espínola; Elías López, Guillermo Ortiz, Gianluca Ferrari y Franco Negri; Martín Ojeda, Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo y Tadeo Allende; Ezequiel Bullaude y Salomón Rodríguez. DT: Fabio Orsi-Sergio Gómez./ Cambios: Bruno Leyes por Acevedo, Valentín Burgoa y Tomás Badaloni por Ojeda y Rodríguez, Nahuel Cainelli y Matías Ramírez por Bullaude y Allende.

Tristán Suárez: 0

Cristian Correa; Matías Laurino, Gabriel Tomasini, Iago Iriarte y Leonel Canzoniero; Franco Quiroga, Ángel Almada, Ezequiel Melillo y Brain Oyola; Nicolás Messiniti y Nazareno Bazán. DT: Juan Manuel Llop./ Cambios: Enzo Arreguín por Melillo, Maximiliano Brambillo por Bazán, Leonel Müller, Leonardo Villalba y Nicolás Queiroz por Canzionero, Oyola y Almada.

Goles: PT: 4: Allende (GC) . ST: 13: Salomón Rodríguez (GC).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Expulsados: ST: 46' Iriarte y Arreguín (TS).

Estadio: Juan Gilberto Funes. (San Luis)

Prensa Club Godoy Cruz Antonio Tomba