Presentaron los Juegos Sanmartinianos 2022

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta; la directora de Deportes Social y Comunitario, Viviana Balzarelli; directores de Deporte de los municipios y referentes de los juegos de cada departamento, participaron en la presentación oficial de estas competencias. Posteriormente participaron en una reunión informativa.

Se realizó en el Salón Blanco del estadio Malvinas Argentinas.

Las disciplinas deportivas serán: fútbol, atletismo, básquetbol 3 x 3 y 5 x 5, boxeo, handball, hockey sobre césped, vóleibol, taekwondo, ciclismo, yudo, lucha, natación, nado sincronizado, gimnasia rítmica, tenis de mesa, ajedrez, tiro deportivo, canotaje, levantamiento de pesas, gimnasia artística, vóleibol de playa, bádminton, rugby, acuatlón, cestoball, patinaje artístico, karate, pelota goma trinquete, esgrima y ciclismo de montaña y de pista. En cada disciplina, las categorías son sub 12, sub 14, sub 15, sub 16 y sub 18.

Las atletas con discapacidad podrán inscribirse en natación, atletismo, goalball, basquetbol 3 x 3 silla, tenis de mesa, boccia y fútbol PC.

En la categoría para adultos mayores de 60 años, se compite en tejo, ajedrez, newcom (vóleibol modificado), tenis de mesa y sapo.

Más de un millón de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de todo el país participan cada año en estas competencias organizadas por la Secretaría de Deporte de la Nación. Estos juegos de deporte social buscan fomentar la integración, la formación y la participación deportiva con igualdad de oportunidades.

La etapa provincial se desarrollará en agosto y septiembre.

- Subsecretaría de Deportes Mendoza -