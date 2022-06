Ganó Deportivo Maipú después de una larga sequía

Con la victoria ante el Candombero solo es un punto el que separa al último clasificado al Reducido del Deportivo Maipú, es un racimo de conjuntos los que tienen el mismo puntaje y la lucha se hace pareja habiendose jugado 18 fechas del certamen que cuenta con 27 jornadas: Aparece como líder Belgrano con 42 (si el campeonato terminase hoy lograría el primer ascenso), después para el segundo serán los que ocupen hasta la 13ra posición por el que lucharán por ello, estan Brown de Adrogué con 34, San Martín de Tucumán 33, All Boys e Instituto 31, Gimnasia de Mendoza 30, Almagro 29, Estudiantes de Rio Cuarto 28, Chacarita, Independiente Rivadavia, Brown de Puerto Madryn y Estudiantes de Buenos Aires 27 y Deportivo Madryn 26. Por ahora afuera pero acechando Depotivo Maipú con Chaco For Ever, San Martín de San Juan y Quilmes con 25. Mas atrás se ubican Agropecuario, Nueva Chicago y Alvarado 24, Defensores de Belgrano 23, Ferro Carril Oeste y Riestra 22, Deportivo Moròn y Gimnasia de Jujuy 21, Atlanta y Almirante Brown 20, Mitre, Sacachispas, Gûemes, Flandria y Temperley 19, Rafaela 17, San Telmo 16, Villa Dàlmine 15 y los que por ahora descienden: Tristàn Suárez con 13 y Santamarina de Tandil con 10.

Antes de concluir la primera etapa De Hoyos en la puerta del área abrió el marcador y en el segundo tiempo Luciano Herrera sorprendió al arquero de visita con un remate que parecía ser un centro, más allá de los goles, hubo una notoria diferencia en el juego entre el Cruzado y el Candombero que se ubica en las últimas posiciones de la tabla.

El "botellero" no vencía desde la fecha 12, cuando había derrotado 1-0 a Guillermo Brown.

En la próxima fecha, Maipú jugará el sábado 18 frente a Gimnasia, desde las 15.30, en el "Víctor Legrotaglie".

Síntesis:

Deportivo Maipú: 2

Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Lucas Faggioli y Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Leonel Pierce, Nicolás Del Priore y Luciano Herrera; Santiago González, Álvaro Veliez y Damián De Hoyos. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Marcelo Eggel x Herrera, Héctor Igarzabal x Moyano, Agustín Manzur x Álvaro Veliez, Bruno Nasta x De Hoyos, Luciano Ortega x Santiago González.

San Telmo: 0

Luis Ardente; Leandro Hertel, Ángel Villagra, Alexander Zurita y Damián Toledo; Carlos Casas Sánchez, Carlos Naguel, Cristian Medina y Miguel Graneros; Ramiro López y Gian Pugliese. DT: Sergio Arias./ Cambios: Huayra Lazarte x Pugliese, Jonathan Cañete x Casas Sánchez, Iñaki Larthirigoyen x López, Juan Yangali x Nagüel, Marcos Landaburu x Medina.

Goles: PT 43: De Hoyos (DM)./ ST 13: Herrera (DM).

Árbitro: Nelson Bejas.

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Prensa: Deportivo Maipú.