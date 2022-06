La Lepra se trajo un buen punto de Chaco

Independiente Rivadavia empato con Chaco For Ever de visitante y estiró a seis sus presentaciones sin derrotas, ocupa el 7mo puesto en la tabla.

Cambió y mejoró. Independiente Rivadavia no estaba perdiendo por más de un gol con Chaco For Ever por la muy buena actuación de su arquero De Olivera. Aciertos del técnico leproso con los cambios en el segundo tiempo, sobre todo con el ingreso del Flaco Quiroga, la carta de gol que siempre tienen los Azules y como se habla de èl siempre preocupa a los defensores.

Se veía venir que podía empatar el conjunto mendocino, esa era la sensación en el estadio, hasta que llegó el gol el empate festejado casi como un triunfo porque se empató un partido que parecía perdido y hasta pudo ser premio mayor porque el dueño de casa cuando se vio con un hombre menos por expulsión renunció a atacar y aunque masticando bronca se dio cuenta que al menos valía salvar un punto que quedarse con las manos vacías.

En la próxima jornada Independiente Rivadavia recibirá en el Bautista Gargantini a San Telmo.

Síntesis:

Chaco For Ever: 1

Gastón Canuto; Gaspar Triverio, Alexis Niz, Gastón Martínez y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Diego Sánchez, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Martín Garnerone y Matías Romero. DT: Daniel Cravero./ Cambios: Marcos Fissore por Gaggi, Gastón Novero x Romero, Luciano Giménez y Gonzalo Alarcón por Gernerone Cuello. (CH), 36' Enzo Bruno por Diego Sánchez.

Independiente Rivadavia: 1

Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Pablo Freytes y Emiliano Endrizzi; Agustín Verdugo, Sebastián Navarro, Gustavo Turraca, Diego Tonetto; Lucas Ambrogio y Franco Coronel. DT: Gabriel Gómez.

Goles: PT 39: Garnerone (CH FE)/ ST: 21: Quiroga (IR).

Árbitro: Mario Ejarque.

Estadio: Juan Alberto García

Cambios: ST: inicio Pablo Palacio por Verdugo (IR), 12' Matías Quiroga por Tonetto (IR) 13' Marcos Fissore por Gaggi (CH), 32' Novero, Luciano Giménez y Gonzalo Alarcón por Gernerone, Romero y Cuello (CH), 36' Enzo Bruno por Diego Sánchez (CH).