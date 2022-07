Diana Mondino disertó en la sede del Partido Demócrata

Fiel a su estilo dinamico, cercano, ágil, la disertante se abrió a un público ávido de cuestionamientos. Fue un ida y vuelta.



Primeramente, Mondino hizo referencia a problemas que tiene nuestro país y que no supo aprovechar en su momento: habló de que dejamos pasar un hito cómo la globalización y quedamos fuera del mundo, otro de los problemas es el exceso de concentración: hay decisiones que se demoran demasiado y existen demasiados intermediarios. Hizo hincapié en qué Argentina ha perdido la ventaja demográfica, lo que ella denominó "bono demográfico": contar con una gran cantidad de población joven en condiciones de trabajar, y que no lo está haciendo, no siquiera esta preparada para hacerlo, con lo cual se está desperdiciando una posibilidad histórica de haber hecho crecer ese segmento, y de ése modo mejorar el sistema de aportes previsionales, tan deteriorado en estos tiempos.



Habló también acerca de las leyes laborales, y entiende que son una traba para la producción. Las economías regionales se ven muy afectadas por los planes sociales, porque quienes los tienen temen perderlos.



El Gobierno debería desgravar impuestos a aquellas empresas que tomen gente con planes sociales.

Argentina tiene una bendición: cada región de norte a sur y de este a oeste tiene productos que se exportan. Ello potenciaría cada región por el ingreso de divisas, pero para ello hay que liberar los sistemas actuales restrictivos o de cepo.



La concurrencia le preguntó cuánto demoraría la recuperación de la Argentina y dijo que será un largo proceso, en el que hay que tener paciencia y constancia. Cómo ejemplo citó que para convertir un plan en un trabajo debe capacitarse a las personas, y eso lleva su tiempo. Comprende que hay que hacerlo, invertir tiempo en ello, comprometerse cada uno en su metro cuadrado, para ver los resultados.

Surgieron preguntas como: si estamos preparados para dolarizar la economía: dijo ya estamos dolarizados! Si podemos ahorrar lo hacemos en dólares.

Le preocupa la imposibilidad de ahorrar del argentino: el ahorro permite el crédito, y el crédito el crecimiento.



Y acerca de Javier Milei, Modino expresó que Milei tiene un plan, muy claro, con políticas que pueden aplicarse de shock o de modo gradual. Al menos acerca a la gente ideas que otras líneas políticas no lo hacen. Quizás si gobernara no sea necesario llegar tan allá, porque con las decisiones tomadas, se empiezan a ver los cambios.



Y destacó: si a Milei mañana lo atropella un tren sus ideas desaparecen? No. Hasta Bregman habla de libertades, y Larreta con el tema de la "casta" hace castings para convocar personas que no hayan estado atadas a la política.