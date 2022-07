“No queremos que nuestra gente y nuestros camiones sigan rehenes en el Paso a Chile”

Desde Aprocam emitieron un comunicado en el que dan cuenta de la indignación del sector por esta situación que se repite ante cada contingencia climática. "¿Qué opinarían San Martín y O'Higgins que tanto lucharon por la integración del Continente si vieran lo que sucede hoy en la frontera central entre Argentina y Chile?", se preguntan.

"Pasaron más de 200 años y el Paso Cristo Redentor no entendió el mensaje de los máximos Próceres de nuestras Naciones que lucharon por la por la unión de los pueblos. Hoy, en el año 2022, con las tecnologías disponibles se produjo el mayor acontecimiento desde que hay información meteorológica que permite predecir con exactitud y en forma anticipada lo que la naturaleza puede deparar.

Sin embargo sucedió lo que no tiene explicación. La falta de criterios y manejo sobre el paso quedó nuevamente al descubierto y de la peor manera; con personas en riesgo de vida varadas en uno de los temporales más violentos de los últimos años.

Nuestras históricas denuncias sobre la problemática de Cristo Redentor se han visto confirmadas nuevamente esta semana, en la que otro temporal importante llegó y la situación permanece exactamente igual

Argentina está poniendo buena disposición para destrabar el tránsito de la gran cantidad de camiones que permanecen en frontera (más de 2000) Chile en cambio, tomó nuevamente posesión del Paso y ayer vimos cómo, pese a que los turistas subían libremente hasta el centro de esquí en Portillo, a los camiones se les impedía el tránsito".

“El Delegado Presidencial en Los Andes se quedó con la llave del Corredor, llave que se olvidó el día que se anunciaba el temporal más importante de los últimos tiempos. Nuestros choferes hoy penden de la buena voluntad del Delegado, quien seguramente conoce los informes de que viene una semana de buen clima y debe cumplir con los convenios internacionales que por años se han firmado entre Argentina y Chile y libere el Paso. No queremos que nuestra gente y camiones sigan rehenes” finaliza el comunicado emitido desde la Comisión Directiva de APROCAM.