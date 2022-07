Franco Pandolfino superó un gran desafío en Río de Janeiro

Se disputó una nueva fecha del Superbike de Río de Janeiro y Franco Pandolfino logró un magnífico cuarto lugar. El mendocino se prepara con todo para la competencia habitual en el de Brasil y este resultado lo pone como uno de los protagonistas a quedarse con la victoria en lo que se viene.

En la categoría Supersport 600 Pro, donde el lasherino se está haciendo de sus primeros cimientos, en la definición hubo que hacer un trabajo arduo. Con algunos percances en la moto, Pandolfino luchó contra viento y marea en el circuito de Potenza y, gracias al esfuerzo y el accionar de sus virtudes, pudo arribar a la cuarta colocación.

Una vez terminada la carrera, el piloto del norte mendocino aseguró: “Fue un excelente fin de semana. Me subí a la moto después de la fuerte caída que tuve hace dos semanas atrás, teníamos que probar muchas cosas en la moto porque se había golpeado muy fuerte, la desmontaron íntegra ya que se había prendido fuego. El equipo Luvizotto estuvo trabajado muchísimo para este finde poder probar. Quedó todo excelente sólo que tuvimos algunas fallas eléctricas. En la final la moto se me apagaba a los 14.000 giros y no pude hacer bien la carrera pero así mismo tuvimos un gran resultado”, señaló.

Siguiendo con el tema, Franco se esperanzó: “Tenemos unos días más para comenzar el jueves que viene en el campeonato Superbike de Brasil, donde si es la fecha importante. Hemos trabajado mucho en este último mes para esta fecha que viene, pretendo conseguir un gran resultado y volver a Mendoza a visitar a la familia”, precisó.

Vale recordar, que el mencionado Superbike brasileño tendrá lugar el venidero fin de semana en Interlagos.