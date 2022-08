Intendentes de Mendoza y Salta firmaron un convenio de colaboración entre sus ciudades

Con el objetivo de garantizar la colaboración recíproca entre ambos destinos turísticos, los jefes capitalinos firmaron un convenio de colaboración mutua. Además, el intendente Suarez invitó a Bettina Romero a presentar a la Ciudad de Salta como destino turístico y sobre todo deleitar a los mendocinos contándoles de su cultura, sus costumbres, su gastronomía y sus paisajes.

Ulpiano Suarez asistió al encuentro con su equipo de trabajo, entre quienes estuvo presente el secretario de Turismo y Cultura de la Ciudad, Felipe Rinaldo. También participaron los presidentes de las cámaras turísticas de Mendoza. Por la ciudad de Salta, participó acompañando a la intendenta Romero, el secretario de Cultura y Turismo, Fernando Gracia Soria; la subsecretaría de Gestión, Emilia Sanín, y desde la Cámara Hotelera Gastronómica de Salta, su presidente Juan Lucero.

“Somos destinos turísticos que nos complementamos. Realmente al ver toda la información que nos han compartido, me llamó la atención la cantidad de cosas que tienen en común estas ciudades y por eso la idea es que se potencien en forma recíproca. Hace poco hice una visita corta y realmente viví esa hermosa ciudad como uno más. Conservo una gran cantidad de fotos pero no es lo mismo sentirlo y vivirlo ahí. Caminar por esa plaza, por la catedral de noche, aunque principalmente me traje el cariño y el afecto de los salteños, por eso cuando invitamos a la Ciudad de Mendoza destacamos que somos buenos anfitriones y desde ambas ciudades se puede articular con los circuitos aledaños. Me traigo hermosos momentos de Salta y los invito a que la visiten. Las peñas son inolvidables allí. Quiero que sepan que la Ciudad de Mendoza los espera con los brazos abiertos y con una copa de vino para brindar”, expresó Ulpiano Suarez.



Por su parte, la intendente de Salta expresó su alegría de visitar Mendoza y agradeció al intendente sus palabras: "Quiero agradecer a Ulpiano y su equipo porque han sido realmente generosos, se han abierto y nos han ayudado a promocionar nuestra ciudad. Tengo mucha admiración por Mendoza. Han logrado ser líderes en temas de turismo, de sustentabilidad, y creo que junto a la ciudad de Salta tienen mucho en común, además de un potencial enorme".

Continuó: "Los salteños amamos esta región y queremos invitarlos a visitar la región del norte. Entendemos que es el turismo lo que nos va a ayudar a salir adelante en Argentina, porque tiene que ver con muchos sectores; con el sector privado, con la inversión, con el secror público, con gobiernos locales. El país se hizo desde el interior, por qué no comenzar a tejer una gran red desde aquí, liderando una Argentina Federal".

Finalmente, la mandataria habló de la importancia de conocer esta Ciudad llena de historia, tradición, experiencias, pero sobre todo las peñas y contó que se está impulsando el producto "Salta, Ciudad de las Peñas". Agradeció a los presentes, a las autoridades, a los agentes de viaje y hoteleros y a la comunidad turística en general.

Luego, los presidentes de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) de las filiales de Salta y Mendoza, fueron invitados a realizar la firma de convenio para el fortalecimiento de ambos destinos. Más tarde, les tocó a los intendentes rubricar el de colaboración turística entre ambas ciudades.

Para finalizar, se realizó un sorteo entre el público de kits con productos gastronómicos típicos salteños y vouchers con estadía para 2 personas, comida y excursión en la Ciudad de Salta. Además, se disfrutaron especialidades gastronómicas de la provincia norteña como las típicas empanadas salteñas, humita y brochettes, todo acompañado por música y danza en vivo.