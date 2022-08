Impensada derrota del Lobo mendocino en casa

Es cierto que solo hay tres resultados posibles en el futbol, ganar, empatar o perder,y así como nadie muere en las vísperas nadie puede asegurar el marcador final, pero no estaba en los cálculos de nadie, o al menos de muy pocos que Gimnasia pudiera resignar el largo invicto de 14 partidos jugando de local y en rival que en los papeles no parecía hacer peligrar la racha tan favorable, para colmo, Tomas Gimenez el joven arquero mensana quedó a solo 3 minutos de alcanzar el record de valla invicta en la B Nacional, pero sucedió y hay que decir que no fue la mejor versión la de Gimnasia y Esgrima ante Defensores de Belgrano en el Victor Antonio Legrotaglie.

Gimnasia era el obligado y salió a buscar el partido pero se encontró con un Dragón muy duro, con solidez defensiva y apostando a alguna contra que se le dio cuando restaba un cuarto de hora para terminar el partido.

Igualmente el Lobo con 13 goles en contra es la valla menos vencida del campeonato.

Borrón y cuenta nueva, sigue en carrera, tiene 48 puntos y ocupa el 5to lugar en la tabla de posiciones, ahora deberá viajar para enfrentar a Brown de Adrogué el sábado que viene

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima: 0

Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello y Fernando Bersano; Tomás Asprea, Matías Villarreal, Oscar Garrido, Leandro Ciccolini y Santiago Solari; Joan Juncos. DT: Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Germán Rivero por Juncos, Ignacio Morales por Garrido y Matías Nouet por Asprea, Mariano Barbieri por Ciccoloni.

Defensores de Belgrano: 1

Mariano Monllor; Nicolás Álvarez, Maximiliano Centurión, Gonzalo Mottes, Rodrigo Mazur; Marcos Rivadero, Francisco Solé, Cristian Sánchez y Juan Olivarez; Ezequiel Aguirre y Agustín Benítez. DT: Pablo Frontini./ Cambios: Nahuel Piethe por Rivadero y Mauro Luque por Sánchez, Ramiro Rumbolo por Olivares y Martín Rio por Sole, Fernando Ilarregui por Aguirre.

Goles: ST 30: Ezequiel Aguirre (D).

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: Victor Legrotaglie

Fotos Prensa Gimnasia y Esgrima.