Un pequeño de Godoy Cruz cambió su vida gracias a las figuritas del Mundial

Francisco tiene 10 años y es un pibe común y corriente de Godoy Cruz al cual las figuritas del Mundial de Qatar 2020 le cambiaron la vida.



El niño, que cursa quinto grado en el colegio San Vicente Ferrer, fue sensación luego de haber participado del canje de figuritas que organiza, desde hace dos sábados, el Concejo Deliberante.



Francisco fue uno de los tantos niños y niñas que se acercaron a la explanada del HCD para canjear los cromos y fue fotografiado con su álbum, foto que se alguna manera se transformó en viral por los medios de Mendoza.

Apenas publicada, Francisco comenzó a recibir mensajes de sus compañeros del colegio, de la familia y se transformó casi en una celebridad en el Trapiche Oeste.



Pero la historia va más allá. El día lunes, al llegar al colegio, Francisco recibió la ovación de sus pares adentro del aula. Y no era para menos, había dejado de ser el pibito tímido víctima de bullying para transformarse en el chico más famoso del quinto de la tarde.



“Ese día todos me felicitaban porque salí en los diarios y en el barrio me reconocieron, algo que me puso muy contento”, reconoció el nene de 10 años. Y agregó que “ahora cambiamos figuritas con mis compañeros”.

Francisco ha sido víctima del acoso de sus pares. Se lo nota tímido, aunque ahora su vida cambió para bien.

“Los que antes me maltrataban, ahora son como mis amigos y eso me pone muy feliz”, cuenta.



“Las figuritas del Mundial me gustan mucho, pero también me gusta jugar al fútbol con mis amigos y a la play (Play Station). Además, siempre tengo un ratito para estar con mi familia”, reconoció el pequeño quien sueña, también, con ser futbolista y gamer como el Kun Agüero.



Cuándo son los canjes

Los canjes de figuritas se desarrollan todos los sábados de 11.30 a 13 en la explanada del Concejo Delibertante.

Allí los asistentes, además de participar del cambio de cromos, pueden disfrutar de música, juegos y sorteos.