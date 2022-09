La “Hora respetuosa” ya es un hecho en Las Heras

Se trata de una iniciativa de inclusión que busca implementar en todos los supermercados del departamento un horario específico donde se disminuyan las luces y sonidos para que personas con TEA o hipersensibilidad auditiva y visual puedan concurrir. Los dos principales hipermercados de Las Heras ya la realizan.

Las Heras es la primera comuna que implementa la “Hora respetuosa”, una ordenanza municipal que impulsa la creación de un espacio saludable en ámbitos cotidianos -como es el supermercado- para personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y con discapacidad e hipersensibilidad a luces y sonidos.

Este martes se realizó el lanzamiento de la iniciativa en el Hipermercado Tadicor, ubicado en dicho departamento, con la presencia del diputado provincial Adrián Reche –uno de los impulsores de la Ley que también fue aprobada el mismo día-; el secretario de Intendencia de la Municipalidad de Las Heras, Fabián Tello; la concejal lasherina Daiana Gatica; la presidenta de la Asociación Asperger Mendoza, Gabriela Arias; la presidenta de la Asociación Civil Creando Huellas, Juliana Martínez; el gerente de ChangoMas, Carlos Musso y el gerente de Tadicor, Carlos Ambrosini , entre otros.

Bajo la Ordenanza Municipal 44/22 del 22 de agosto pasado; la Municipalidad de Las Heras acompaña la sanción de la Ley impulsada por los diputados José Orts, Claudia Salas y Adrián Reche, siendo el primer departamento que efectivamente lo implementa.

Las asociaciones que colaboraron con la Ley afirman que el objetivo general del proyecto es crear más espacios para las personas con discapacidad, por eso “la Hora Respetuosa va a favorecer a todo el colectivo en general, porque la hipersensibilidad auditiva y visual se encuentra latente en la discapacidad, favorece mucho a los chicos con autismo pero también a las personas con Síndrome de Down. Queríamos algo concreto donde nuestros hijos pudieran ser parte de la sociedad, y una compra, y salir en familia es muy importante porque les brinda autonomía e independencia. Leer una lista, prepararse como familia antes de salir, enseñarle a tu hijo cómo realizar una compra, el manejo de dinero y la ruta hasta un supermercado son todas habilidades sociales que nuestros hijos necesitan aprender, porque van a crecer y van a ser parte de la sociedad como adultos con discapacidad, por eso es tan importante esta propuesta. Sumarse es abrir los brazos a la discapacidad y a crear entornos inclusivos reales, si nos basamos en el modelo social de la discapacidad, las barreras están puestas en el entorno, entonces qué mejor que los comercios derriben esas barreras”, explicó detalladamente Flavia Lombardo, integrante de la Asociación Civil Creando Huellas.

De esta manera, martes y jueves de 15 a 16 los supermercados e hipermercados de Las Heras, podrán sumarse a esta iniciativa de inclusión, adaptando la iluminación y sonido de sus locales comerciales para que personas con TEA o con discapacidad e hipersensibilidad puedan ingresar solos o junto a familiares.

“Este es un trabajo que se viene generando con las mamás de las distintas asociaciones y también con el Concejo Deliberante y con un Intendente que apostó a esta iniciativa. En esta oportunidad nuestra comunidad y nuestro Concejo plantea una ordenanza de adhesión voluntaria, para que cada uno de los supermercados y no solo los grandes, sino los comercios de barrio del microcentro lasherino, se puedan sumar con simples acciones. No es muy dificultoso llevar a cabo la Hora Respetuosa, sino es más bien solidarizarse con aquellas familias que poseen esta condición. Este espectro es muy amplio y no solo está apuntado a ellos sino también a personas con discapacidad visual y auditiva, porque esto genera también empatía en general”, afirmó durante la actividad la concejal Daiana Gatica.

Desde hace casi un año, la Hora Respetuosa es llevada adelante por el hipermercado ChangoMás sucursal El Challao, y al respecto su gerente Carlos Musso, comentó: “Nosotros hemos tenido una excelente repercusión en los clientes, principalmente en las familias, incluso en el personal que trabaja en la tienda que tiene hijos con TEA. Le hemos sumado una horario más, los martes y jueves en la mañana de 10 a 11 y en la tarde de 18 a 19 el supermercado baja todas sus luces y sonidos para que puedan realizar una compra agradable y respetuosa”.

Del mismo modo su par de Tadicor, Carlos Ambrosini, que desde este martes también cuenta con esta propuesta los martes y jueves de 15 a 16 -en su sucursal de Acceso Norte-, afirmó: “Sumarnos es aportar nuestro granito de arena para que personas o chicos con este trastorno puedan realizar su compra con tranquilidad. Invitamos a aquellas familias que tienen familiares con alguna discapacidad y a toda la sociedad en general, que entiendan y conozcan más de este trastorno y de todo lo que podemos colaborarles con simples acciones”.

