Homenaje en Mendoza a las víctimas del atentado a la AMIA

Organizado por el gobierno de la provincia de Mendoza junto a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Sociedad Israelita de Beneficencia, se realizó el acto por el Día de la Memoria Activa, al cumplirse 31 años del atentado terrorista contra la sede de la AMIA.

El intendente Ulpiano Suarez estuvo presente en la celebración acompañando al gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la DAIA filial Mendoza, Roberto Lask. También participaron la vicegobernadora, Hebe Casado; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé; y el cónsul honorario de Israel, Andrés Ostropolsky; entre otras autoridades.

“Estamos aquí para rendir homenaje a las víctimas de ese cruel atentado que es una página negra en la historia de nuestro país. La mejor manera de honrar la memoria de las víctimas es seguir reclamando justicia y trabajar apostando siempre al diálogo y la búsqueda de consenso para que estas situaciones no vuelvan a repetirse en Argentina”, destacó Ulpiano Suarez.

Mientras que Alfredo Cornejo indicó: “Cada 18 de julio nos reunimos para reconfirmar la unidad en el reclamo contra la impunidad, y el deseo de memoria se transforma en más imperativo que nunca. La intolerancia terrorista quiere ganar una vez más y debe ser nuestro objetivo común impedirlo”.

El presidente de la DAIA Mendoza, Roberto Lask, manifestó: “Hoy nos reúne el dolor que no se borra y la memoria que no se negocia. Ese estruendo del 18 de julio de 1994 sigue resonando. Fue un ataque contra nuestra democracia y contra el alma misma de nuestra cultura occidental: la libertad. La memoria no es un simple ejercicio del recuerdo, es un valor central de nuestra identidad. Es ella la que nos permite distinguir entre el bien y el mal, entre la justicia y la barbarie”.