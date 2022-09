En San Luis, la tecnología acorta distancias y amplía el acceso a los servicios de salud

El recién inaugurado Hospital Dr. Ramón Carrillo – que se destaca del paisaje por su construcción moderna, abierta y orgánica y un laboratorio completamente equipado con tecnología de punta de Siemens Healthineers, planificado, implementado y ahora con servicios en marcha, es ya una realidad en San Luis.

El centro de salud es el resultado de la mayor inversión realizada en la provincia, que se espera que contribuya significativamente a resolver asimetrías en materia de acceso a la salud que aquejan a la zona.



El Hospital Ramón Carrillo, surgido de la iniciativa pública con apoyo tecnológico de empresas y especialistas del ámbito privado busca convertirse en un gran polo sanitario regional, que permita a las poblaciones cercanas acceder a servicios de salud de calidad de forma rápida y eficiente. “En San Luis, cuando los problemas de salud adquirían cierta complejidad, teníamos que salir a resolverlo fuera de la Provincia. El Hospital Carrillo busca atender esa complejidad y además atraer necesidades de regiones vecinas”, comenta Carlos Villegas, CFO de Científica San Luis, una empresa local de servicios y equipamiento para laboratorios de análisis clínicos, proveedora del Hospital.

Para cubrir las necesidades médicas en esta zona se necesitaba tecnología rápida, eficaz y automatizada que permitiera iniciar de forma rápida los tratamientos - un factor crucial que pone al laboratorio en el corazón del hospital. “Para lograr atender las necesidades del hospital y la población buscamos una plataforma que pudiera ser flexible y escalable y que ocupara poco espacio. Atellica, de Siemens Healthineers reunía todas las condiciones y decidimos proponerla para la instalación”, dice Daniel Pastor, director general de Científica San Luis.



Allí, la empresa implementó los equipos Atellica Solution, la línea más moderna y automatizada en equipos de laboratorio de Siemens Healthineers, que ahora permite allí procesar de forma certera, eficiente y rápida cientos de miles de estudios, que previamente debían derivarse a centros muy alejados de la ciudad.

Al contar con un laboratorio clínico 100% integrado, el Hospital Carrillo generará un ahorro de tiempo para el personal, tendrá un rendimiento alto de las pruebas y su eficiencia será superior en la cadena de suministro. Con un sistema de laboratorio unificado se procesarán hasta 440 muestras por hora, ofreciendo tiempos de respuesta de solo 10 minutos para pruebas clave como cardíacas, reproductiva, pediátricas y tiroideas - siendo la mayor productividad del mercado de salud.



"Esto significa que el personal de laboratorio puede centrarse en lo que está capacitado para hacer: analizar y entregar resultados de pruebas oportunas y precisas a los pacientes". mencionó Gabriela Feldhaus, Gerente del Negocio de Diagnóstico InVitro de Siemens Healthineers, Argentina.



Sin duda, no sólo se trata de facilitar el acceso a la salud a la población, sino, en este caso, el acceso a tecnología de punta a la población de bajos recursos de la zona. Ahora los puntanos y las poblaciones aledañas podrán acceder a diagnósticos de forma rápida, precisa y de alta calidad. "Es increíble ver que los habitantes de una zona remota como ésta tienen ahora acceso a la misma tecnología que tendría alguien en el mejor hospital privado de Buenos Aires. No hay diferencia entre quien puede pagarla y quien no", aseguró Feldhaus.



Sin duda, más y mejor tecnología de salud salva y cambia vidas. A medida que se planifican más hospitales centrales en varias provincias de Argentina, el acceso a la salud se amplía y eso transforma positivamente la calidad de vida de miles de personas. “Nuestro propósito como compañía es contribuir a que se rompan las brechas de acceso a la salud e impactar la salud de los pacientes. Con mucha vocación, trabajo y cooperación logramos integrar todo el conocimiento de Siemens Healthineers con nuestras capacidades para alcanzar este gran objetivo, que es el punto más alto de nuestra empresa”, cerró Daniel Pastor.