Impensada goleada sufrió Gimnasia y terminó cuarto

El escenario para Gimnasia antes de disputarse la última fecha del torneo de la Primera B Nacional, era óptimo tenia que ganar y esperar que no ganaran Instituto (2do) y San Martín de Tucumán (3ro), y terminar en el segundo lugar que clasifica directamente a las semifinales del Reducido, o tercero y esperar en octavos de final, no se dio porque ganaron tanto cordobeses como tucumanos y ni siquiera pudo hacer lo suyo, ganar, por el contrario, fue vapuleado 4 a 1 por Atlanta y terminó en la cuarta ubicación.

Otra variante que se manejaba era que si terminaba cuarto podría enfrentar a Independiente Rivadavia, el último los clasificados, pero no habrá clásico mendocino porque la Lepra tambien ganó y terminó noveno. El rival del Lobo mendocino será Deportivo Morón que se clasificó en 13er lugar.

Pasando en limpio, Belgrano fue campeón y obtuvo el primer ascenso. Al reducido, espera Instituto en semis y San Martín de Tucumán en octavos. Todavía no están todos los cuadros porque resta jugar el partido entre Almagro (está en el Reducido pero dependerá del resultado que obtenga para saber el lugar que ocupe finalmente), los cruces que ya no sufrirá modificaciones en 8vos de final será el de Gimnasia con el Gallito. Esperan saber a que rival enfrentarán: All Boys, Estudiantes de Rio Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires, Almagro, Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Riestra, Defensores de Belgrano y Deportivo Morón.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza terminó 4to en la tabla con 64 puntos despues de 36 partidos disputados, con 17 triunfos, 13 empates y 6 derrotas. 41 goles a favor, 20 en contra y una diferencia positiva de 21.

Síntesis:

Atlanta: 4

Juan Rago; Alejo Dramisimo Alan Pérez, Rodrigo Colombo y Franco Perinciolo; Juan Bisanz, Maximiliano González, Evelio Cardozo y Lucas Ríos; Julián Marcioni y Juan Galeano DT: Mauricio Giganti./ Cambios: Federico Bisanz y Nicolás Medina por Cardozo y Marcioni, Valentín Gelos por Perinciolo, Gonzalo Kkusener y Federico Marín por Ríos y González.

Gimnasia y Esgrima: 1

Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello y Fernando Bersano; Leandro Ciccolini, Franco Carrasco, Oscar Garrido y Mariano Barbieri; Santiago Solari y Joan Juncos. DT: Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Bruno Liuzzi por Barbieri, Mario Galeano y Joaquín Varela por Juncos y Mondino, Juan Cruz Destéfano y Germán Rivero por Carrasco y Ciccolini.

Goles: PT: 8: Ríos (A); 21: Ríos (A)./ ST: 9: Solari (GyE); 10: Ríos (A); 22: Galeano, de penal (A).

Árbitro: Lucas Comesaña.

Estadio: Leon Kolwoski

Prensa Gimnasia y Esgrima