La Lepra terminó 9n9 y espera rival en el Reducido

Habrá que esperar hasta este martes cuando jueguen en Caballito Ferro Carril Oeste y Almagro para que Independiente Rivadavia conozca quien será su rival en octavos de final del Reducido de la B Nacional, o Primera Nacional en busca del segundo ascenso de la categoría (el primero fue para el campeón Belgrano)

La Lepra hizo lo que tenía que hacer, ganar, y si bien fue escaso el 1 a 0 ante Nueva Chicago sirvió para terminar en la novena posicion, ahora enfrentará al que ocupe la 8va posición, hasta acá es Almagro que sería el rival si el tricolor no suma ante Ferro, si empata - tambien si gana- su rival será Estudiantes de Buenos Aires.

Los cruces son: el 5to (hasta acá All Boys) con Defensores de Belgrano, el 6to (hoy Estudiantes de Rio Cuarto) con Riestra, el 7mo hoy Estudiantes de Buenos Aires con Chaco For Ever, el 8vo por ahora Almagro con Independiente Rivadavia, el único cruce ya definido es el de Gimasia de Mendoza con Deportivo Morón.

Síntesis:

Independiente Rivadavia: 1

Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Pablo Freytes y Emiliano Endrizzi; Pablo Palacio, Gustavo Turraca, Sebastián Navarro y Enzo Martínez; Lucas Ambrogio y Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Agustín Verdugo y Marcos Sosa por Ambrogio y Turraca, Franco Coronel por Quirogam Eladio Ramos por Martínez.

Nueva Chicago: 0

Augusto Bottini; Ivo Gutiérrez, Franco Palomeque, David Achucarro, y Rodrigo Ayala; Leonel Álvarez, Leonardo López, Gastón Espósito y José Luis Fernández; Brian Guerra y Paul Charpentier. DT Maximiliano Rama./ Cambios: Matías Bergara y Lautaro Ortega por Álvarez, Cristian Rodríguez por Palomeque, Gustavo Fernández e Ignacio Sansi por Gutiérrez y Guerra.

Goles: ST: 4' Quiroga (I).

Incidencias: ST: 43' Martínez (IR) desvió un penal.

Arbitro: Mario Ejarque

Estadio Bautista Gargantini

Prensa Sportivo Independiente Rivadavia