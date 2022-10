Prisión Perpetua para el asesino de la profesora Mónica Ramos

A las 21:30 hs. de este martes, el Tribunal integrado por Adriana Lucero Alfonso y Julio Fernando de Viana de la Primera Circunscripción, y Virna Eguinoa de la Segunda Circunscripción de San Luis, condenó por unanimidad a Héctor Federico Núñez a prisión perpetua por el delito de “Homicidio doblemente calificado por ser con ensañamiento y criminis causae y robo calificado por mediar escalamiento, en concurso real”, en los términos de los arts. 80 inc. 2º y 7º, 167 inc. 4 en relación al 163 inc 4º, 55 y 45 del Código Penal.

Las partes

Intervinieron en este debate, como Fiscal de Juicio, Virginia Palacios Gonella junto a la Fiscal Adjunta María Fernanda del Cerro, mientras que los defensores del imputado fueron Mirtha Esley y Ricardo Gutiérrez Esley. Como abogado de la parte damnificada actuó Santiago Saín.

El hecho

Mónica Edith Ramos fue encontrada sin vida el 3 de marzo de 2020. De acuerdo con lo que han podido reconstruir los investigadores, el crimen ocurrió al mediodía, entre las 13 y las 13:30 horas, en el domicilio de la víctima, ubicado en Belgrano 110, de la ciudad de San Luis.

La docente de 62 años vivía sola y la autopsia reveló que fue atacada con un arma blanca que le provocó heridas en el cuello, brazos y tórax, que le causaron la muerte por una gran hemorragia (shock hipovolémico). La casa de Ramos fue incendiada parcialmente y para los investigadores el fuego fue iniciado para borrar rastros.

Se considera al escalamiento como agravante del hurto, cuando una persona ingresa a un lugar (mediante esfuerzo, o actividad o artificio para vencer obstáculos) para apoderarse de un objeto, por una vía no destinada a la entrada. Para los investigadores, el ingreso a la casa de la docente pudo haber sido trepando las paredes de las viviendas vecinas.

¿Qué es “criminis causa”?

Es el homicidio que se comete para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

¿Por ensañamiento?

Se refiere a matar aumentando inhumana y deliberadamente el dolor de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para la comisión del delito.

¿Qué significa que sea en concurso real?

Se habla de concurso real (o material) cuando concurren de modo simultáneo o sucesivo varios hechos delictivos de un modo independiente, que han sido realizados por la misma persona, que resultan encuadrables en una o varias figuras penales, y que concurren para ser juzgados en un mismo proceso.

Fuente: Periodico Judicial San Luis.