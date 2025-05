El curso de árbitros en Godoy Cruz es todo un éxito

Sobre la propuesta reflexionaron Estefanía Laporte, egresada de la segunda edición, y Sol Funes, que actualmente cursa en la cohorte 2025. Ellas on parte de la propuesta del Municipio y contaron en primera persona los beneficios de esta iniciativa.

“Es una experiencia increíble. Si te gusta el deporte es una muy buena elección. La salida laboral es rapidísima”, destacó Estefanía.En ese sentido, contó que es asistente en la primera de la Liga Mendocina y también árbitro de futsal AFA.

«Te hacen dirigir con compañeros que tienen experiencia, que te pueden enseñar y en pocos partidos vas tomando experiencia como pasante hasta que terminás el curso. Podés crecer rápidamente», destacó.

Por su parte, Sol sostuvo que su plan es “llegar siempre alto, no perder la esperanza y continuar con las capacitaciones”.“Es realmente lindo y es otro punto de vista del deporte que generalmente no se ve. Se abren muchas puertas y me gustaría llegar a partidos muy importantes”, relató.

Sol destacó que «no siempre como jugadores y público nos ponemos a pensar lo que significa ser árbitro». «Es una pasión y me gusta realmente porque se puede llegar a hacer un montón», expresó.

Curso de árbitros de fútbol

La iniciativa es gratuita y está dirigida a personas de 18 a 35 años que deseen capacitarse en el ámbito deportivo.Se cursa los días martes en la sala de capacitación del Hiper Libertad, con una duración de 6 meses.

El programa de formación incluye tanto clases teóricas como prácticas. Así, abarca aspectos reglamentarios del fútbol y su aplicación en el campo de juego.

Estadísticas del curso de árbitros

1º edición (2022): 30 egresados, de las cuales 18 fueron mujeres (60%).

2º edición (2023): 25 egresados, de las cuales 12 fueron mujeres (48%).

3º edición (2024): 24 egresados, de las cuales 13 fueron mujeres (54%).

4º edición (2025): 50 participantes, de las cuales 20 son mujeres (40%).