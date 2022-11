Allanamientos en Mendoza por tenencia de pornografía infantil

Domicilios de la ciudad de Mendoza, junto a otros ubicados en los departamentos de Las Heras y Godoy Cruz, fueron allanados con intervención de la Unidad de Delitos Informáticos, según lo informado por el Ministerio Público Fiscal. El delito investigado es por la tenencia y distribución de pornografía infantil.

El operativo con epicentro en la provincia cuyana, se sumió a más de 70 allanamientos concretados en el resto del país bajo la supervisión de la Red Federal en Alerta y aqui permitió el secuestro de 6 Netbook; 20 Celulares; 17 DVD; 7 Tablets; 11 Notebook; 4 CPU; 12 Discos Rígidos; 11 Pendrive; 1 filmadora; 1 Disco Externo; 2 placas de Memoria; 1 Router; 1 Cámara Digital; 2 Tarjetas micro SD; 1 revólver calibre 32 cargado con 6 cartuchos y 30 gramos de marihuana.

Operación “Icaccops Federal”

La Operación Icaccops Federal (Red Federal en Alerta) se inicia en virtud del trabajo en conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal CABA, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, mediante el cual se obtuvo acceso al sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (Icaccops)”, plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes (segun la Resolución FG 50-21).

La información generada desde allí es clave para la detección de pedófilos y casos de abuso/explotación sexual infantil en el país. 15 provincias Y en este procedimiento participan 15 provincias junto a CABA, Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Salta, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Catamarca, San Luis, Tucumán y Mendoza. Los casos originalmente bajo investigación después fueron derivados a las fiscalías competentes que, tras ampliar las investigaciones respecto a cada hecho, se concreto la constatación de los domicilios denunciados, para finalmente realizar los distintos allanamientos en simultáneo este martes.