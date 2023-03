UNCuyo campeón del Nacional de sóftbol

De forma invicta jugó ocho partidos, con los siguientes resultados 7-1 a Junin Bs As, 4-1 a Berazategui Bs As, 11-4 a Japoneses Corrientes, 7-1 a Softbol Play Paraná, 6-3 a ECByS Córdoba., en playoffs le ganó por 6-4 a Piratas Uruguay, en semifinal por 2-1 a Talleres Paraná y en la final le ganó a Morón Bs As por 3-0.

Del 17 al 21 de febrero en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se desarrolló el XXIVº Nacional de Clubes - Copa "Javier Martinez", con la participación de 600 jugadores, más de 40 equipos compitiendo en cuatro zonas, Campeonato (7 equipos), Ascenso (7 equipos), Promoción (7 equipos) y Estímulo (21 equipos). El Nacional de clubes de Paraná es considerado el más convocante de América.

El jugador lanzador de la UNCuyo Alfredo Rocha fue premiado cómo MVP de la Zona Estímulo.

Junto a la UNCuyo de Mendoza viajaron los equipos de Municipalidad de Maipú y Banco Mendoza, los maipucinos llegaron hasta semifinales cayendo ajustadamente por 1-0 ante Morón y los bancarios no clasificaron a los playoffs,

Plantel UNCuyo Campeón:



Sergio Acosta, Gustavo Alaniz, Javier Alaniz, Lihuén Angiolillo, Nicolas Bregamt. Tomás Bregant, Fernando Caldedron, José Fernandez, Eduardo Filomia, Joaquín Gasparo, Gaspar Metsorana, Juan Piwincki, Angel Rivas, Alfredo Rocha, Juan Pablo Rojas, Federico Sfreddo, Jerónimo Sfreddo, Gonzalo Valle. Coach: Roberto Sfreddo.

