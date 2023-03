“La gente nutritiva desarrolla activamente las emociones”

Además, el autor invitó al público a desarrollar la inteligencia emocional, para saber qué es lo que conviene hacer, en cada situación de la vida.

Con una entrada libre y gratuita, Bernardo Stamateas llegó a Las Heras, para reflexionar sobre autoestima, maltrato verbal, inseguridad, haciendo hincapié en las fortalezas que tenemos para atravesar las crisis. Apuntado a toda la familia, se abordaron temáticas que ayudan a transitar la adolescencia y la infancia en el entorno familiar.

“Todos tenemos rasgos sanadores; la gente nutritiva te nivela para arriba, te otorga alegría. Compartir las características de nuestro mundo interior y desarrollar la inteligencia emocional, es la clave para combatir las crisis”, expresó Stamateas ante un público que asistió al estadio Vicente Polimeni (Roca 401).

Bernardo Stamateas es terapeuta familiar, doctor en Psicología, licenciado en Teología y sexólogo clínico; uno de sus libros más conocidos es Gente tóxica (2010), con el que logró popularizar el término al describir las distintas personalidades dañinas más frecuentes con las cuales convivimos a diario.

El autor de los ejemplares, hizo hincapié en diez características para reforzar nuestro sistema emocional, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. “Cuando yo me nutro de alegría, de Fe, de empatía, me siento mejor, y me llevo mejor con los demás; hoy, pos pandemia, es importante cuidar nuestro mundo emocional; la gente nutritiva desarrolla de manera activa las emociones”; aclara.

“Vivimos en la época de la ansiedad, hay que hacer todo rápido; debemos volver a planificar; además es importante, volver a expresar cariño”, expresó el reconocido escritor, ante la atención de los presentes.

Stamateas, contó diversas situaciones de la vida cotidiana, en las cuales no vemos la enorme capacidad de recursos emocionales que tenemos; y llamó a la gente, anotar las fortalezas que cada uno tiene, para leerlas y ponerlas en práctica ante diversas situaciones de crisis.

Fotos: gentileza Prensa de la Municipalidad de Las Heras.