Escandaloso final del Campeonato Argentino de Ciclismo

Tras un polémico final y con una cuestionada decisión del Cuerpo de Comisarios, el 111° Campeonato Argentino de Ruta disputado en Mendoza arrojó a dos campeones argentinos. Sí, dos campeones argentinos.

Las razones no están bien explicadas, pero sin dudas tiene que ver con el error en el tramo final del recorrido cometido por los Comisarios de Carrera. Por esa razón se decidió coronar al mendocino Alejandro Durán y al ranchero Sergio Fredes como los campeones de la etapa en línea en le categoría Elite.

Fredes sumó su segundo oro personal, ya que también se había impuesto en el la crono individual.

En la categoría Sub 23 le faltó muy poco al mendocino Matías Contreras alzarse con una medalla en el Campeonato Argentino que se disputó en nuestra provincia. El mejor mendocino en la pasada edición de la Vuelta de Mendoza culminó en el cuarto lugar y fue el primer escolta del podio que completaron William Brun (Centro de Olavarría), Enzo Tallarico (La Plata) y Nicolás Reynoso (Salteña).

Juan Gabriel Bonilla (7°), Matías Flores (12°), Jean Rodríguez (14°), Sergio Tobias Altamirano (35°), Franco Raúl Perulán (36°), Sergio Valdez (52°), Ulises Luna (53°), Gastón Aznar (54°) y Adriel Altamirano (55°) fueron los otros mendocinos que intervinieron en la competencia.

Los mendocinos

La cosecha mendocina fue interesante en esta oportunidad. Felipe Gutiérrez le otorgó medalla de oro a Mendoza en la prueba de ciclismo adaptado. También lo hizo Julieta Benedetti entre las damas Sub 23. Leonardo Cobarrubia, en tanto, fue bronce en la crono individual que ganó el bonaerense Sergio Fredes y también culminó tercero en la etapa en línea que terminó por coronar a Durán y Fredes.

La propia Julieta Benedetti le entregó dos medallas de plata a la delegación de la ACM (Asociación Ciclista Mendocina) en la prueba en línea de la categoría Sub 23 y Elite. En total Mendoza sumó cuatro medallas doradas, dos de plata y dos de bronce.

El comunicado oficial

El Colegio de Comisarios informa con respecto al Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta de Mendoza 2023 que se decidió: Debido a que no estaban dadas las condiciones de seguridad en el último tramo de competencia, se infirió en acortar el recorrido del mismo. Por ello se decidió hacer sólo un giro al circuito del Parque Gral. San Martín. La situación de tránsito generó confusión en el pelotón y como corolario, se decidió premiar a dos campeones argentinos: uno por llegada y otro por haber cumplido el recorrido correcto.

La decisión de los comisarios, se fundamenta en que, pese a haber recibido por la Asociación organizadora todas las garantías de que el circuito estaría cortado en su totalidad, dicho compromiso no se concretó, poniendo en riesgo a todo el pelotón ciclista. La ausencia de personal de seguridad obligó a tomar decisiones inmediatas.

De esta forma, el Colegio de Comisarios determinó el siguiente podio para la prueba en línea Élite del Campeonato Argentino de ciclismo de Ruta de Mendoza 2023: 1os. Alejandro Durán (Mendocina) y Sergio Fredes (Regional La Plata); 2do. Juan Pablo Dotti (ACINPROBA) y 3ro. Leonardo Cobarrubia (Mendocina).

Explotó el "Gaucho" de Bolivar

Juan Pablo Dotti escribió en Facebook:

Esto es bochornoso, nunca llamaron al podio, impresentables, desastre total, quien se hace cargo de todo este final?

Como dos camisetas de campeón?

No quedó nadie dando la cara, nadie se hace responsable de este desenlace?

Espero la confirmación oficial, porque estoy viajando a mi casa sin saber qué definieron.

Son muchas las preguntas y todas sin respuestas.

De donde sacaron dos camisetas de campeón ? Quien las entregó ?

Oficialmente van a declarar dos campeones nacional ante el mundo?

Yo pase segundo en el sprint que dan a Fredes ganador, pero la gente estaba de espalda y tuvimos que frenar para no matarnos, pero ahí no era la llegada, no hay foto del final y si hay la quiero ver para demostrar la bochornosa jornada de ciclismo vivida hoy. Pero no soy segundo.

La llegada que embálo el Leo Cobarrubia y ganó entonces la dan como segundo ?

Vamos a expresarnos para que salten los responsables de este campeonato único e inigualable, por lo desastroso que fue.

El bochorno y el reclamo en el Parque San Martín de Mendoza