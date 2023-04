Laura Bisquert y el renacer del Club Banco Nación

El mandato de la presidente del Club Banco Nación va a cumplir su primer año y en es poco tiempo ha hecho mucho por el resurgimiento de un club que estuvo a punto de cerrar sus puertas. Orden e ingenio, la fórmula para sacar a flote a la histórica institución de cale Tirasso.

Malas gestiones dirigenciales fueron alejando al socio, primero, y las instalaciones se fueron deteriorando porque no había mantenimiento, después. Malas decisiones y falta de compromiso en algunos casos hicieron el resto.

Pero el club de calle Tirasso contó, afortunadamente, con un grupo de gente que se puso el overol para tratar de cambiar ese destino que parecía llevarlo al cierre definitivo de sus puertas. A eso se le suman los años de pandemia que también influyeron en las arcas del club bancario.

Laura Bisquert

Fue en ese momento donde aparece la figura de una mujer que llegó para trabajar a destajo, para encontrar unidad, voluntad, decisiones y soluciones que lentamente van cicatrizando las heridas de este enorme coloso ubicado en el departamento de Guaymallén.

Laura Bisquert es esa mujer que comenzó a involucrarse en la comisión directiva en el año 2017 como secretaria de actas. “La verdad es que al principio participaba bastante poco porque todavía estaba muy atada a las cuestiones de mis hijos, de llevar y traer y muy de madre sola. Después vino la época de la pandemia, tal vez el momento más difícil del club. Mis hijos crecieron y como estábamos encerrados no estaba esa vorágine de llevarlos y traerlos como hacía antes y entonces comencé a participar más activamente como dirigente del club” cuenta quien además es licenciada en Comunicación Social.

La Pandemia

“En tiempos de pandemia la realidad del club fue muy dura. Por eso hubo que involucrarse y trabajar por la institución. Finalmente, el año pasado, en las elecciones que hicimos en mayo, constituimos una lista y bueno, ahora soy la presidenta del club” explica quien llegó a la institución en el año 1994 para convertirse en socia, “cuando era soltera” aclara con una enorme sonrisa.

“Tengo un amor muy grande por este club. Venía desde muy jovencita, luego con mi novio que fue mi marido y luego con mis hijos que siguen viniendo. Son muchos años aquí” rememora.

“Banco representa mucho para mí, hay muchos recuerdos. Es una época de nuestra vida de familia que fue muy linda. Siempre mantuvimos el contacto con el club, aunque después dejé de venir por un tiempo. Dejé de venir los veranos a la temporada de pileta por diversos motivos, pero los que nunca dejaron de venir fueron mis hijos porque en el club se hace la colonia de verano para los hijos de los empleados del Banco Nación. Entonces mis hijos siempre participaron de la colonia e inclusive la más grande participó como monitora cuando ya no podía venir como alumna. Siempre estuve vinculada, aunque no viniera a hacer ninguna actividad ni a la temporada de pileta, siempre estuve vinculado al club” cuenta la presidente.

“La presidencia me vino de arriba. Ella me encontró a mí. El Presidente anterior, que era el que estaba en la gestión en la que yo fui secretaria, decidió renunciar. Eso fue en marzo de 2021. De repente nos encontramos en una comisión directiva en la que conocíamos bastante poco del club y teníamos que tratar de ver cómo solucionaríamos los problemas de la pos pandemia. Nos tuvimos que arremangar y empezar a trabajar. Y en ese momento el presidente que asumió era el anterior vicepresidente, Mauricio Muceres, y con él la tesorera Noelia Azcurra. Fueron momentos duros que teníamos dentro del club, fuera del club, dentro del Banco. Pero bueno, los fuimos subsanando, sin escarbar demasiado para no crear polémica” repasó Bisquert.

El Club

“Cuando nos hicimos cargo encontramos un club muy venido a menos. No era el club que yo conocí en el año 94, ni el club al que vinieron mis hijos a la colonia de verano. Sabemos que la pandemia ocasionó estragos en todos los clubes, en la sociedad misma, en los modos de relación, esto de no poder salir, no poder salir a hacer actividad física en concepto social y de equipo y de grupo. En el club se sintió más porque los socios bajaron, fue una época en las que el club no podía cobrar las cuotas, los empleados no venían a trabajar y no teníamos como pagar. Algunos empleados no trabajaban porque eran mayores, entonces no trabajaron y nosotros teníamos que seguir pagando los sueldos. Fue duro el momento” detalló.

“Se recaudaba muy poco. Durante los meses duros de la pandemia, el club estuvo prácticamente abandonado. Costo mucho atravesar eso y que la gente volviera a hacer actividad muchas veces por miedo, por la situación de que no sabían si venía no venían. Ese primer verano no tuvimos colonia que también para nosotros implicaba no tener un ingreso de dinero y la temporada de pileta después de la pandemia también fue muy pobre. Recién este verano ha sido un verano exitoso para nosotros en el club” explicó.

“Esta ha sido una buena temporada. Tenemos un montón de actividades y eso es muy bueno para el club. Estamos repuntando y estamos mejorando y por ahí se empezó emparchando cosas que no estaban bien y ahora ya estamos haciendo proyectos de mejorar y de construir. Por supuesto, todo en la medida en que se va pudiendo” se ilusionó Laura.

Los socios con los que cuenta el club son gente del Banco Nación, que son los socios activos y están los deportivos, que son los socios adherentes, que puede ser cualquier persona que quiera venir a practicar un deporte. También están los socios familiares, los grupos familiares que puede que practiquen deporte o no, pero vienen al club durante toda la temporada, pero para ser integrante de la comisión directiva hay que ser indefectiblemente empleado del Banco” contó.