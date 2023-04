San Martín no pudo de local ante Juventud Unida

En el Este mendocino San Martín no pudo ante los puntanos de Juventud Unida sumando su segundo empate consecutivo jugando en su cancha, donde había ganado los dos primeros partidos. Los números no favorecen al Chacarero porque pierde de visitante y no suma de a tres en su cancha.

En la próxima jornada será fecha libre para San Martin terminando la primera rueda, tiene 8 puntos, producto de dos triunfos, dos empates y cuatro caidas.

Al comenzar la segunda rueda, dentro de dos semanas recibirá al otro mendocino de la categoria, Huracán Las Heras, este partido se jugará en cancha de San Martin, porque si bien la dirigencia de ambas instituciones habían dispuesto que los cuatro choques anuales se jugaran en el Malvinas Argentinas,el acuerdo se frustró porque el estadio no podrá utilizarse por la disputa del Mundial Sub 20 en Mendoza, por ello se jugará en cancha del Chacarero.

Sintesis:

Atlético San Martín: 0

Facundo Abraham; Alexis Viscarra, Mariano Pieres, Julio Villarino y Lautaro Arregui; Facundo Ezequiel Tello, Laureano Rodríguez, Jonás Corvalán e Iván Leszczuk; Ignacio Simionato y Marcelo Arguello. DT: Sergio Arias./ Cambios: Oscar Amaya x Gobbi, Jonás Ale Corvalán x González, Maximiliano Herrera x Leszczuk, Matías Navarro x Ignacio Simionato.

Juventud Unida: 0

César Taborda; Eber Garro, Julián Gómez, Gabriel Ojeda y Thiago Ferreira; Misael Sosa, Martín Gómez, Sebastián Balmaceda y Agustín Faría; Facundo Parra y Juan Pablo Gobetto. DT: Duilio Botella./ Cambios: Juan Cruz Arno x Garro, Santiago Rodriguez x Sosa, Maximiliano Gauto González x Balmaceda, Nicolás Gatica x Lentini, Facundo Parra x Gómez.

Árbitro: Matías Billone Carpio, de Córdoba.

Estadio: Libertador General San Martín

Fotos: Atlético Club San Martin