Alfredo Cornejo emitió su voto en Godoy Cruz

Cornejo destacó el sistema institucional de Mendoza al implementar la Boleta Única papel. “Mendoza tiene un montón de cosas muy positivas en su sistema institucional, incluyendo las PASO y la Boleta Única. Pero además, contamos con Ficha Limpia, que no tiene casi ninguna provincia”, detalló al emitir su voto.

El precandidato también habló con los medios que estaban esperando que emitiera su voto en la escuela godoycruceña donde vota habitualmente, y también habla con el periodismo.

“Si bien no es una elección general, es muy importante porque es el único momento donde el ciudadano emite su opinión concreta, y no por redes sociales o medios de comunicación. Ojalá participe mucha gente y tengamos una buena jornada. Hasta aquí parece bastante tranquilo”, dijo.

“Lamentablemente, después de casi 20 años de populismo, mucha demagogia y demás, se cae en lugares comunes y las pocas propuestas que hay no son fáciles de concretar, entonces generan una expectativa que no se cumple”, expresó de forma critica el ex gobernador.