Tigre con las garras más afiladas goleó al Lobo mendocino 4 a 0

Tigre es un muy buen equipo y lo demostró en cancha mensana, no tuvo la actitud de equipos que de visitante, especulan con el pasar de los minutos, para nada, los de Victoria desde el inicio del juego buscó ser protagonista, y hasta que llegó al primer gol había tenido otras chances para marcar el primer gol de la tarde.

La apertura llegó a los 34 minutos mediante un certero cabezazo aprovechando un rechazo del arquero del Lobo mendocino.

Todo lo que se planea en vestuarios en el entretiempo queda sujeto a imponderables, en este caso el penal que le da el arbitro a la visita, todo es interpretación y para el colegiado lo fue, no se puso a pensar si reglamentariamente estaba o bien cobrado Magnin y no desperdició tener un disparo desde los 12 pasos y no falló 2 a 0.

Quedar dos goles abajo fue mucho para Gimnasia que no pudo recuperarse del golpe, y por el contrario Tigre se paró con autoridad en la cancha hasta que llegó el tercero, con partido ya definido el cuarto solo decoró la superioridad manifiesta de Tigre sobre el equipo mendocino.

Borrón y cuenta nueva y hasta el lunes que viene, cuando nuevamente en el primer dia de la semana entrante jugará frente a Alvarado en Mar del Plata.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima: 0

Sebastián Giovini; Oscar Garrido; Diego Mondino, Renzo Vera y Lucas Carrizo: Santiago López, Iván Ramírez, Lucas Leguizamón y Cristian Llama; Santiago González y Ramón Lentini. DT: Diego Pozo/ Cambios:: Franco Meritello por Vera, Marcos Gelabert por Leguizamón, Neri Espinosa por González, Brian Andrada por López y Joan Juncos por Llama. .

Tigre 4:

Felipe Zenobio; Gabriel Compagnucci, Fernando Alarcón, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Sebastián Prediger, Aldo Fernández y Francisco González Metilli; Pablo Magnín y Ijiel Protti. DT: Diego Martínez/ Cambios: Diego Becker por Protti, Enzo Díaz por Magnín, Ignacio Cavallaro por Fernández, Agustín Cardozo por Menossi y Lucas Blondel por Compagnuci.

Goles: PT: 34: Fernández (T)/ ST: 5: Magnin (T), 23: Fernández (T) y 34: Díaz (T).

Árbitro: Cristian Cernadas/ Estadio Victor Antonio Legrotaglie