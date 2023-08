Padel: Stupaczuk y Di Nenno enfrenta a Coello y Tapia

En un Arena Aconcagua aún con entradas agotadas, el español y el argentino se clasificaron para el partido decisivo de la P1 Premier de Mendoza, superando 6-4 6-2 a los números uno del mundo, Juan Lebrón y Ale Galán, que de esta manera por cuarta Premier consecutiva no lograron llegar a la final.

En comparación con Roma y Madrid, se vio una mejor versión de los españoles, pero no fue suficiente para frenar el dominio de Coello y Tapia, que se llevaron la victoria en 65 minutos. "No nos sentimos favoritos contra nadie", dijo Tapia, "cada partido es equilibrado, somos conscientes de que si jugamos bien podemos ganar a cualquiera, pero también de que podemos perder". Coello, por su parte, quiso destacar el gran calor del público mendocino, entre el que se encontraba el ex entrenador y ex jugador de River Plate Marcelo Gallardo. "Todos los argentinos tienen la suerte de tener un público que los apoya así", dijo.



En la final, Coello será el único 'extranjero', ya que al otro lado de la red estarán dos albicelestes, los superpibes Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno, que vencieron en tres sets (4-6 7-6 6-1 en exactamente dos horas) a Alex Ruiz y Juan Tello, demostrando -una vez más- que son una pareja que nunca se rinde y que a largo plazo difícilmente salen derrotados.

Stupa y Di Nenno estuvieron muy cerca de perder, pero tras ganar el segundo set en el tie-break, dominaron el decisivo. "No tengo palabras, estoy viviendo otro sueño como el del año pasado", dijo Stupaczuk, que ganó en Mendoza en 2022 formando pareja con Pablo Lima, en la final sobre Belasteguin/Coello. "Ganar así el segundo set nos ayudó a jugar tan bien el tercero. La final será muy dura, pero tenemos armas para ganarla".



Cita en Mendoza

A las 14:00 horas de Argentina, cuando serán las 19:00 en Europa: ¿podrán los Superpibes poner fin al dominio de Coello y Tapia?

Fotos: gentileza Mendoza Premier Padel